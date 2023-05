Due giorni speciali all’Iis “Garibaldi” di Macerata con “AgrAria di festa”. Sabato 27 e domenica 28 maggio la scuola ha organizzato una serie di appuntamenti all’interno della propria sede che vanta anche l’azienda agraria.

Si inizia sabato alle 9,30 con il convegno Progetto Tenera, valorizzazione risorse genetiche e tecniche innovative dell’ascolana Tenera. Si prosegue alle 16 con una serie di eventi pensati per i bambini: il laboratorio entomologico e la serra in convitto, le sfere di semi, colorare con i fiori, l’orto del paleontologo, i Farming games e il truccabimbi. Alla stessa ora c’è la floriveggenza per i più grandi, mentre dalle 17,30 alle 18,30 è possibile fare delle visite guidate al giardino didattico sperimentale, inaugurato ufficialmente due mesi fa in occasione delle giornate del Fai. Di fianco al frutteto sono previste due sedute di Yoga, dalle 18, mentre degli appuntamenti musicali sono itineranti nei vari spazi verdi della scuola.

Il giorno seguente, domenica, si inizia alle 10 con una passeggiata naturalistica, mentre alle 10,30 c’è l’inaugurazione della panchina rossa e alle 11,30 la presentazione dei progetti vincitori degli studenti tra Bacco e Minerva, Donne in campo, Agri Oil, Tailors Wines, contest L’Europa per me. Il pomeriggio, si ripetono gli appuntamenti del giorno precedente e in più ci sono: il riconoscimento delle erbe spontanee e la raccolta, la caccia al tesoro e un aperitivo (con prenotazione) alla scoperta dei sensi dell’uliveto.

Nel portico della biblioteca, per entrambe le giornate, vengono esposti i prodotti grafici e multimediali realizzati nell’ambito del progetto Agri Oil e Il decalogo contro il bullismo.

Il programma è anche online sul sito dell’istituto agrario: https://www.iisgaribaldimacerata.edu.it/pagine/agraria-di-festa-27-28-maggio-2023.