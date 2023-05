Inaugurato oggi il nuovo campo da basket in viale Giovanni XXIII, a Tolentino, intitolato alla professoressa Maria Cogoi Reggio, con lo scoprimento della targa, il taglio del nastro e la benedizione dell’impianto.

Presente tutto il mondo della pallacanestro regionale e non solo, tra cui molti ex giocatori della Nuova Simonelli venuti da tutta Italia con l’intento di celebrare Maria Cogoi Reggio oltre a molti cittadini ed autorità. Presenti ovviamente anche i due figli con le rispettive famiglie della professoressa Reggio, Paolo e Marco Reggio, che hanno ringraziato per l’intitolazione di un campo da basket a chi al basket ha dato così tanto e nello sport e nei giovani in generale ha così tanto creduto. I fratelli Reggio hanno donato al sindaco Sclavi un pallone da basket con le firme di tutti i giocatori della prima squadra e lo hanno invitato a fare il primo canestro sul nuovo campo. La festa è poi proseguita al vicino palasport dove diverse squadre si sono affrontate per incontri amichevoli e dove si sono esibiti i ballerini e ballerine di hip hop e break dance della Alchemy Dance Studio.

Una bella festa di sport con una importante partecipazione che ha reso omaggio a una persona considerata la “mamma del basket” e che ha consentito di riconsegnare alla città un impianto sportivo completamente rinnovato che d’estate sarà aperto e fruibile, gratuitamente, dalle 7 alle 24 e d’inverno dalle 7 alle 23.

«Vogliamo ringraziare quanti hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione e intitolazione del campo da basket di viale Giovanni XXIII – hanno detto il sindaco Mauro Sclavi e la vice Alessia Pupo -. Si è concluso un progetto che ha consentito grazie alla collaborazione di più soggetti la piena riqualificazione di un importante punto di aggregazione che è stato intitolato a Maria Cogoi Reggio, una persona che molto ha dato allo sport tolentinate e non solo, una delle primissime presidenti donne di una associazione che ancora oggi è punto di riferimento nel mondo della pallacanestro. Adesso è compito di tutti coloro che frequenteranno il campo da basket mantenerlo in ordine, evitando atti di vandalismo e inutili danni. Ringraziamo la precedente amministrazione e la regione Marche per aver avviato il progetto di riqualificazione che la nostra giunta ha portato a compimento, cercando ulteriori fondi tramite Simonelli Group per migliorare l’opera che abbiamo voluto intitolare alla professoressa Reggio».

Subito dopo il sindaco e la vice sono intervenuti il consigliere regionale Pierpaolo Borroni in rappresentanza della Regione, il presidente regionale del Coni Fabio Luna, il presidente della Federazione pallacanestro delle Marche David Paolini, la senatrice Elena Leonardi, Manuela Feliziani della Simonelli Group. «Sono molto felice di questo traguardo che rende omaggio alla passione instancabile di Maria Cogoi Reggio, a cui Simonelli Group, ed io personalmente, siamo stati legati da una amicizia sincera sin dagli esordi della sua iniziativa – ha commentato il presidente di Simonelli Group Nando Ottavi -. Negli anni abbiamo proseguito nel supportare l’associazione Basket Tolentino con convinzione ed in nome di quella amicizia che ci lega oggi ai figli Paolo e Marco Reggio, ai quali continuiamo ad essere a fianco nell’impegno instancabile per la diffusione del basket tra i ragazzi».