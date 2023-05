La seconda edizione del trofeo italiano touch Rugby Macerata riunisce le Marche del rugby al Longarini di Villa Potenza ed è subito grande festa. Bene i piccoli agli open days. Giù il sipario su quello che di fatto è il primo grande evento estivo di Banca Macerata Rugby. Dopo lunghi giorni di pioggia, un sole caldo e una temperatura da inizio estate ha accolto la manifestazione che ha aperto le porte con i rugby open days 2023. Il primo appuntamento di “vieni a provare” del 2023 (il calendario ne prevede un altro a settembre 2023) ha registrato tanti nuovi bambini e bambine che sono entrati per la prima volta in un campo da rugby. Due ore di divertimento all’aperto dove, aiutati dai nostri giovani rugbisti del mini e Under 13, hanno potuto svolgere attività motoria, giochi e qualche elemento del rugby di base insieme ai propri coetanei dai 6 ai 12 anni.

Ospiti speciali della prima parte l’assessore allo Sport di Porto Recanati Francesco Quercetti, l’assessore alle Politiche sociali di Porto Recanati Sonia Alessandrini e il vice presidente dell’associazione Porto Recanati Solidale Michele Zannotti. In visita per la prima volta al Longarini in quanto il progetto vede unite appunto il Comune di Porto Recanati, la ludoteca La Tenda, Banca Macerata Rugby e Fir nel progetto migranti e crisi umanitarie di Federazione Italiana Rugby. Da inizio anno la società, rientrata nel bando federale, ha iniziato l’attività con i bambini ottenendo interesse e partecipazione da parte di quelli con difficoltà socio/economiche legate ad un background difficile. Per loro poter vivere in un contesto che per tanti è la normalità è già un regalo enorme e l’obiettivo di questa società è da sempre quello di regalare sorrisi e formare, per quanto possibile, piccoli uomini e donne accompagnandoli in un percorso di principi e condivisione.

La seconda parte del pomeriggio invece è teatro di rugby al tocco. Il trofeo italiano touch rugby, tappa di Macerata, prende il via con sette squadre provenienti da tutta la regione (due da Macerata, una da Jesi, una da Pesaro, una da Montegranaro e due da Ascoli). Ragazzi e ragazze si sono sfidati in un clima di sano agonismo in un girone preliminare di qualificazione che ha decretato semifinaliste prima e finaliste poi. I partecipanti, dai 12 ai 42 anni, si sono dati battaglia per oltre due ore mostrando giocate anche di alto livello (presenti in campo giocatori di serie A, serie B, serie C e giovanili).

Le squadre iscritte al torneo erano Don Toca Macerata, Ratatouch Macerata, Rugby Jesi 70, Tres Amigos Pesaro, Spartan Queens Montegranaro, Aratri Ascoli, Olive Ascolane Ascoli. In finale vanno le stesse due squadre che l’anno scorso si sono giocate il titolo, Tres Amigos e Rata Touch. Il copione si ripete anche nel verdetto finale e Tres Amigos vince la tappa di Macerata. I pesaresi, nell’edizione 2022, avevano vinto prima la tappa e poi conquistato il trofeo italiano a Parma diventando campioni d’Italia. Per questa edizione la finale nazionale è fissata a Roma per sabato 27 maggio e i pesaresi proveranno a bissare e quindi difendere il titolo. Buona notizia per una delle due squadre di casa, Ratatouch, che accederà lo stesso alle finali nazionali per ripescaggio dove proverà a dare fastidio ai campioni d’Italia e vendicare la sconfitta.

Parterre de roi per le premiazioni. A testimoniare l’importanza dell’evento e l’attenzione degli organi competenti, sono intervenuti Fabrizio Ciavatta responsabile Fir Marche Promozione e Sviluppo e co-organizzatore insieme a Banca Macerata Rugby dell’evento, Fabio Romagnoli delegato provinciale Coni, Riccardo Sacchi e Paolo Renna rispettivamente assesore allo Sport e assessore alla Sicurezza del Comune di Macerata.

Il presidente di Banca Macerata Ferdinando Cavallini consegna i trofei offerti da Banca Macerata ai vincitori Tres Amigos, ai secondi classificati Ratatouch e ai terzi classificati Olive Ascolane. Vincono miglior giocatore Giacomo Cardellini dei Tres Amigos e miglior giocatrice Maria Chiara Angelini delle Spartan Queens.

«Una giornata semplicemente perfetta – dice il direttore sportivo Emanuele Panunti e ad dell’evento -. Un trionfo di sport, divertimento e condivisione. Ha vinto la voglia di stare all’aperto insieme: bambini, famiglie, atleti e tutti quelli che lavorano ogni giorno nella grande famiglia del Banca Macerata Rugby. Non poteva andare meglio di così. Nella prima parte tanti piccoli rugbisti e non hanno giocato e si sono divertiti tutti insieme. Un ringraziamento e un plauso anche a tutti i giocatori e le giocatrici che hanno partecipato al trofeo Italiano touch perché, al di là dei vincitori, hanno dimostrato grande fair play e sano agonismo. Ora ci aspettano altri due appuntamenti importantissimi. Il 4 giugno ospiteremo la Giornata nazionale dello sport organizzata dal Coni con ben 8 società sportive maceratesi coinvolte e oltre 200 ragazzi e ragazze dagli 8 ai 12 anni. E per finire il 16 e 17 giugno la nostra festa di fine stagione Play MC. Sarà una festa dalle mille sorprese e non potete perdervela. A breve usciremo con il programma. Siate pronti a divertirvi».

Ad anticipare il weekend l’ultimo raggruppamento dell’Under 13 che chiude l’anno in bellezza giocando al Longarini. Anche Under 15 si fa valere al torneo di Pescara con squadre molto ben organizzate strappando un’importante quarto posto pieno di buoni propositi per il futuro.