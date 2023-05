Il Chiesanuova sceglie Roberto Mobili

Il Chiesanuova riparte da Roberto Mobili. Nel prossimo campionato di Eccellenza sarà il tecnico potentino a guidare la squadra del presidente Luciano Bonvecchi nel massimo torneo dilettantistico regionale.

«Mobili in carriera ha allenato Recanatese, Tolentino, Castelfidardo, Trodica e Osimana riuscendo ad ottenere diverse promozioni è un allenatore navigato per la categoria – si legge in una nota della società sulla propria pagina Facebook – . Il Chiesanuova, lo ricordiamo, aveva chiuso la stagione senza la guida tecnica in panchina dopo la separazione prima con Gianluca Giacometti poi con Andrea Mazzaferro. L’autogestione aveva consentito comunque alla squadra di raggiungere la salvezza». «Sono contento della chiamata da parte del presidente Luciano Bonvecchi – ha affermato Roberto Mobili -. Ho parlato con la società, ci sono i presupposti per fare bene». La speranza del sodalizio biancorosso è quella di poter tornare quanto prima a giocare sul proprio campo, il “Sandro Ultimi” sottoposto a lavori di ristrutturazione.

(An. Ce.)