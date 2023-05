Tamponamento fra due auto in superstrada, i detriti dopo l’urto colpiscono un’altra vettura che viaggiava nella carreggiata in direzione opposta. Traffico in tilt e coda di quasi due chilometri.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 9,15 al chilometro 99, fra gli svincoli di Montecosaro e Morrovalle in direzione monti quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Camerino, due veicoli si sono scontrati. Nell’urto danneggiato il guardrail, con alcuni pezzi dei veicoli coinvolti che hanno centrato un’auto che viaggiava in direzione mare, il conducente è poi riuscito a fermarsi su una piazzola di sosta.

Fortunatamente, non è stato necessario l’intervento sul posto degli operatori dell’emergenza, nessuno dei conducenti dei mezzi coinvolti ha avuto bisogno delle cure del 118. Il traffico, inevitabilmente, si è bloccato per il tempo necessario ai rilievi del caso e alla rimozione dei veicoli coinvolti. Si è formata una lunga coda e nel giro di un’ora la circolazione è ripresa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo dell’accaduto.

(Redazione Cm)