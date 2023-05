“Il cielo e l’eterno. Giacomo Leopardi. Lo struggimento per l’infinito che ci fa uomini“: questo è il titolo dell’incontro che si terrà domenica 28 maggio, alle 17.30, all’auditorium Francesco Amico del villaggio San Michele Arcangelo (contrada Cigliano 15, a Corridonia) e che vuole approfondire l’esperienza umana attraverso la profondità espressiva del genio artistico di Giacomo Leopardi e Fryderyk Chopin.

Un vero e proprio percorso tra parole e musica, a cui parteciperà don Giorgio Carini della diocesi di San Benedetto, presidente dei Musei Sistini del Piceno. Don Carini è stato delegato vescovile per i beni culturali e arte sacra, incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici, membro del consiglio presbiterale, docente di Teologia dell’arte all’istituto teologico marchigiano.

Ad accompagnare le riflessioni di don Carini ci sarà, come detto, la musica di Chopin, grazie all’intervento di Alessandro Cappella. Docente di pianoforte al conservatorio Pergolesi di Fermo, Cappella svolge attività concertistica, in particolare nella musica da camera. Ha vinto premi in numerosi concorsi pianistici e in duo. Si dedica all’insegnamento e all’introduzione musicale per i più piccoli e promuove la crescita umana e civile delle persone attraverso la musica.

A seguire un piccolo snack per tutti i partecipanti. L’incontro è inserito nel più ampio calendario di eventi del circolo del villaggio, una serie di appuntamenti che Pars organizza in collaborazione con Agricoltura biologica San Michele Arcangelo, associazione ut.re.mi onlus, Acudipa dipendenze patologiche e Fondazione San Riccardo Pampuri.

La partecipazione all’evento ha un costo di 5 euro ed è richiesta la prenotazione telefonando al 3209184170 entro il 25 maggio.