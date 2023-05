Auto si schianta contro una pianta in contrada Morla, a Pollenza: 50enne trasportato all’ospedale di Macerata. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di oggi pomeriggio. La persona al volante della vettura, uno straniero, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che stava guidando che a quel punto è uscito di strada per poi schiantarsi contro una pianta. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Macerata in codice rosso (per la dinamica dell’incidente).