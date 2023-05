Uomo trovato morto a Porto Recanati. La tragedia si è consumata stamattina. L’allarme è scattato intorno alle 10,30, sul posto sono arrivati 118 e carabinieri, ma per l’uomo di 58 anni non c’era già più niente da fare. Si è trattato di un gesto volontario. E’ il terzo caso in pochi giorni, dopo i due anziani di 89 e 74 anni che giovedì si sono tolti la vita ad Appignano e Macerata.

(in aggiornamento)