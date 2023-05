In giro con 41 grammi di hashish, denunciato un 21enne che è stato fermato mentre si trovava in auto a Civitanova. Il giovane è residente nel Fermano. Alle 23 di martedì la polizia, nel corso di servizi di controllo del territorio svolti da agenti del commissariato, Reparto prevenzione crimine, unità cinofile, hanno fermato il giovane in via Martiri di Belfiore. I primi accertamenti hanno portato a verificare che il giovane era già noto agli inquirenti. I poliziotti hanno perquisito la vettura e trovato uno zaino in cui c’era un pacchetto di sigarette con all’interno un contenitore in plastica trasparente con dentro 41 grammi di hashish. Il 21enne è stato denunciato per spaccio.