LinkedIn Whatsapp Stampa PDF Malore mentre cammina per strada, muore a 78 anni. La tragedia si è consumata poco prima delle 11 a Macerata, in via Adriano Ariani. L’uomo si trovava vicino alla clinica Marchetti quando improvvisamente è crollato a terra. Scattato l’allarme sul posto è arrivato il 118. I medici hanno subito praticato il massaggio cardiaco, poi l’hanno trasferito in ospedale. Ma nonostante tutti i tentativi, poco dopo il suo cuore ha cessato di battere. (in aggiornamento)

