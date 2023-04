ANNUNCI di Open Job Metis, Agenzia Generali Macerata, Confindustria e Centro per l'impiego di Tolentino

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Openjobmetis S.p.A. ricerca e seleziona diverse figure nell’ambito della produzione, per un’importante azienda con sede a Recanati. I profili richiesti sono: magazzinieri, carrellisti, addetti alle macchine, addetti allo stampaggio e addetti all’imballaggio. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con possibili proroghe. Orario di lavoro su turni. Per informazioni e candidature scrivere a [email protected]

L’agenzia Generali a Macerata cerca due profili da inserire in un percorso di formazione nell’ambito marketing e digitale. Si offre uno stage retribuito di 1.000 euro al mese per 12 mesi, rinnovabili.

L’agenzia cerca anche recruiter con esperienza o studi relativi da inserire nel nostro organico nell’ufficio di ricerca e gestione delle risorse umane. La figura lavorerà in team con il responsabile commerciale e avrà il compito di gestire la ricerca e la gestione del personale.

Per queste due offerte inviare il curriculum vitae alla mail [email protected] all’attenzione di Michele oppure chiamare il numero 392 4739747 per un appuntamento.

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore calzaturiero un/a impiegato/a ufficio acquisti (cod. annuncio Conf 377). La risorsa si occuperà di gestione ordini di acquisto campionari calzature/abbigliamento (analisi fabbisogni ed emissione ordini), follow up consegne, importazioni e logistica campionari (monitoraggio tempistiche di consegna – organizzazione spedizioni – controllo documenti), pricing, follow up consegne produzione (tempistiche di consegna – gestione controlli qualità e contestazioni), importazioni e logistica produzione (booking spedizioni – controllo documenti – registrazione arrivi merce e invio flussi di carico a magazzino logistica).

Si richiede pregressa esperienza di almeno 3 anni in ruoli analoghi nel settore, capacità di lavorare in team e per obiettivi, buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e del Pacchetto Office. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca anche per azienda settore metalmeccanico un/a impiegato/a contabile (cod. annuncio Conf 378). La risorsa si occuperà principalmente di fatturazione attiva e passiva anche estera e degli altri adempimenti amministrativo/contabili. Sono richieste una buona conoscenza della lingua inglese ed esperienze pregresse nel ruolo. Titolo richiesto: Diploma di Ragioneria. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca infine per azienda settore metalmeccanico un/a impiegato/a commerciale Junior (cod. annuncio Conf 379). La risorsa si occuperà della gestione degli ordini (mercati esteri) e dei contatti con i cliente, i trasportatori e le dogane. Si richiede una buona padronanza della lingua inglese. Si valutano anche candidati senza esperienza. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino



Impresa edile cerca un tecnico di cantiere. Sede di lavoro: cantieri vari in Provincia di Macerata. Rif.: 12606

Impresa turistica cerca accompagnatori turistici con ottima conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: territorio nazionale. Rif.: 12605

Azienda settore impiantistica cerca elettricisti e termoidraulici esperti e/o in età di apprendistato. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12604

Calzaturificio cerca addetti alla manovia anche prima esperienza. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12603

Azienda settore servizi informatici cerca un/a impiegato/a amministrativo/contabile con conoscenza del gestionale SAP. Sede di lavoro: Camerino. Rif.: 12602

Forno cerca: addetti alla produzione di prodotti da forno e pasticceria; un addetto alle consegne; una commessa di banco. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12601

Studio commerciale cerca un/a esperto/a in paghe e contributi part time. Sede di lavoro: Corridonia. Rif.: 12600

Struttura ricettiva cerca addetti alle pulizie e lavapiatti. Sede di lavoro: Cingoli. Rif.: 12598

Supermercato cerca un/a banconista di gastronomia part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12597

Supermercato cerca un/a banconista di macelleria esperto/a. Sede di lavoro: Loro Piceno. Rif.: 12596

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo: codice di riferimento, oggetto dell’offerta e autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: [email protected]. Per approfondimenti: 0733.955425 – 0733.955409 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).