SERIE C - Un eurogol di Alfieri e le grandi parate di Fallani fanno sprofondare nella disperazione la Reggiana, che lascia il primo posto in classifica occupato da novembre. Giallorossi di Pagliari a +9 dai play out a tre giornate dal termine

di Andrea Cesca

La Recanatese firma l’impresa a Reggio Emilia, sul campo della capolista (oramai ex). Al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” la squadra allenata da Giovanni Pagliari fa 1 a 1 grazie ad un eurogol di Alfieri e toglie il primo posto in classifica all’undici granata.

Al resto ci pensa Fallani, tra i migliori in campo, che ha eretto un muro quando la Reggiana con la forza della disperazione ha provato a riportarsi avanti. Dopo la rete del momentaneo vantaggio dei padroni di casa siglata dall’albanese Kabashi sembrava che la Recanatese dovesse fare da vittima sacrificale. Così non è stato grazie ad una prestazione di carattere e grande sacrificio. Fanno festa i tifosi giallorossi, sono nove i punti di vantaggio sulla quint’ultima posizione di classifica a tre giornate dalla fine del campionato, basterà un pareggio nei prossimi 270’ per la matematica salvezza. Il primo match point giovedì prossimo al Nicola Tubaldi contro l’Olbia.

Cinque le novità nell’undici titolare della Reggiana rispetto all’ultimo impegno, Baresi (Diana è squalificato come pure Laezza e Guglielmotti) manda in campo dall’inizio Cremonesi, Guiebre, Montalto, Varela e Lanini. Pagliari opta per Vona e Guadagni in sostituzione di Peretti e Guidobaldi. “Siamo chiamati a disputare una partita perfetta” ha affermato l’allenatore dei leopardiani alla vigilia del match. Un pullman e numerose auto private sono arrivate al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” da Recanati.

La Recanatese corre il primo pericolo dopo undici minuti, Fallani esce con i pugni lasciando la porta sguarnita, palla a Cigarini che di prima intenzione calcia in porta, Ferrante salva in angolo. Due minuti dopo la Reggiana passa: Lanini controlla e fa la sponda per l’albanese Kabashi che arriva in corsa e di sinistro, di precisione, batte Fallani all’angolino più lontano (sesto gol in maglia granata per il giocatore albanese). La squadra di Pagliari tiene bene il campo e al 36’ va alla conclusione con l’ex Sbaffo, il sinistro a girare non prende a dovere l’effetto voluto, si tuffa Venturi, palla sul fondo. Prima del riposo Kabashi chiama alla parata Fallani, poi ci prova Lanini, Morrone devia in angolo.

La Recanatese torna sul terreno di gioco con Giampaolo al posto di Guadagni. Fallani fa buona guardia sulla stoccata da fuori area di Varela poi i giallorossi agguantano il pareggio con un grandissimo gol di Alfieri: il numero 4 della Recanatese supera con un tunnel Cigarini, si accentra, poi lascia partire una gran botta dai trenta metri con il destro, la palla si insacca all’incrocio dei pali, Venturi è incredulo, fanno festa giocatori e tifosi della Recanatese per l’1 a 1.

La Reggiana sulle prime accusa il colpo, poi sale in cattedra Fallani, l’estremo difensore ospite chiude la saracinesca sulle conclusioni di Fiamozzi, Kabashi (due volte) e Nardi, in un caso è Vona a salvare la porta sulla battuta a rete ancora di Nardi. La Reggiana spinge costringendo la Recanatese sulla difensiva, all’80 Fallani è ancora provvidenziale sul destro di Kabashi. Il portiere ipnotizza Capone all’84’, poi chiude lo specchio della porta a Pellegrini in pieno recupero.

Il triplice fischio finale fa sprofondare nella disperazione la Reggiana, che lascia il primo posto in classifica occupato dal novembre scorso.

Il tabellino:

REGGIANA (3-4-3): Venturi 6; Luciani 6, Rozzio 6, Cremonesi 6 (30’ st Capone 5,5); Fiamozzi 6, Kabashi 7, Cigarini 5,5 (16’ st Muroni 5,5), Guiebre 6,5; Varela 6 (30’ st Rosafio ng), Montalto 5,5 (16’ st Pellegrini 5,5), Lanini 6 (1’ st Nardi 6). A disp.: Voltolini, Cauz, Rossi, Vallocchia, Pederzini, Hristov, Sciaudone. All.: Baresi.

RECANATESE (4-4-2): Fallani 8; Marafini 6,5, Ferrante 6,5, Vona 6, Ferretti 5,5 (26’ st Yabre ng); Senigagliesi 6,5 (26’ st Stampete ng), Alfieri 7,5 (33’ st Raparo ng), Morrone 6 (33’ st Foresta ng), Carpani 6; Guadagni 5,5 (1’ st Giampaolo 5,5), Sbaffo 6. A disp.: Meli, Quacquarelli, Pacciardi, Guidobaldi, Somma, Peretti, Marilungo. All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Niccolò Turrini di Firenze (assistenti Parisi di Bari e Landoni di Milano, quarto ufficiale Drigo di Portogruaro).

RETI: 14’ p.t. Kabashi (Reg), 6’ s.t. Alfieri (Rec).

NOTE: calci d’angolo 13 a 3 per la Reggiana. Ammoniti: Rozzio, Cigarini, Kabashi, Cremonesi. Recupero: 4’ (1’+3′).