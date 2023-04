MACERATA - Di origini sarde ma marchigiano di adozione, è subentrato al vice questore aggiunto Tommaso Vecchio, che dirige ora la Sezione di Chieti

Cambio al vertice della Polizia stradale di Macerata. Il commissario Alberto Luigi Valentini, 55 anni, di origini sarde ma marchigiano di adozione, da lunedì è subentrato al vice questore aggiunto Tommaso Vecchio, che dirige ora la Sezione Polizia stradale di Chieti.

In questi giorni il nuovo comandante si è presentato alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, il prefetto Flavio Ferdani e il questore Vincenzo Trombadore.

Laureato in Scienze dell’Investigazione e titolare del Corso di Alta formazione in Scienze della Sicurezza, ha svolto l’incarico di vice dirigente della Sezione Polizia Stradale di Macerata negli ultimi quattro anni. In precedenza, per dieci anni, ha ricoperto l’incarico di comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Camerino, conseguendo diversi riconoscimenti premiali ed attestati di pubblica benemerenza. Prima ancora, per undici anni, ha svolto servizio nel Compartimento Polizia Stradale di Ancona nella squadra di polizia giudiziaria, conseguendo ottimi risultati investigativi. Ha svolto servizio in altri reparti della Polizia di Stato tra cui il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro (Reggio Calabria), acquisendo un’adeguata formazione tecnico operativa.

La dirigente del compartimento Polizia Stradale Marche, Maria Primiceri, si è congratulata col commissario Valentini per il nuovo prestigioso incarico, augurandogli di svolgere al meglio il ruolo di Comandante della Sezione di Macerata, territorio complesso e strategico per le Marche.