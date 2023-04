MONTECASSIANO - Domani l'ultimo degli appuntamenti organizzati dal Cif locale dall'8 marzo

Con la chiusura della pesca di beneficenza e la mostra di quadri della cara Teresita Sgolacchia, pittrice ed insegnante, si conclude domani il calendario delle attività per la “Giornata internazionale della donna” organizzato dal Cif di Montecassiano, con il patrocinio del Comune, dall’8 marzo. Il Cif nazionale, nato nel 1944, quest’anno ha proposto di valorizzare la donna come mistero dell’eterno generare, nella sua capacità di portarne sempre un segno tangibile, non solo di immagine.

«La nostra associazione a Montecassiano l’ha sviluppato nel particolare con delle relazioni su creatività e leadership al femminile, nel pomeriggio culturale di domenica 12 marzo aperto a tutti, alla presenza delle istituzioni comunali – si legge nella nota -. La professoressa Angela Giustino, docente all’Università Federico II di Napoli e consigliera nazionale Cif ci ha fatto riflettere con “La creatività femminile – una sfida epocale” un saggio breve sull’estrema attualità e la necessità di portare avanti temi da sempre cari al mondo femminile come l’ecologia della Terra e l’accoglienza, sul ruolo che le donne oggi possono e dovrebbero avere nel salvaguardare l’umanità. La professoressa Maura Mengoni, orgoglio locale, docente e ricercatrice di Ingegneria all’Università Politecnica delle Marche di Ancona con una presentazione dal titolo “Papaveri o girasoli” ci ha raccontato con una metafora, portando ad esempio la sua storia, un modo di prendersi il proprio spazio nel mondo spontaneo e personale che si differenzia dall’abitudine radicata ormai nel tempo di adeguarsi a essere nel proprio ruolo con una presenza monocromatica e costantemente immutata in un ordine stabilito. Riportandoci alla possibilità di essere noi stesse completamente, rispettando le nostre capacità e i nostri limiti, e non quelli definiti per convenzione e sfruttando la nostra esperienza più moderna nel saper coniugare le proprie responsabilità con la nostra vocazione come opportunità di progresso per la nostra categoria e per la collettività – conclude il Cif di Montecassiano -. Siamo arrivate alla certezza che quando una donna qualsiasi non avrà bisogno di aggettivi per essere guardata come un uomo qualsiasi, lei non smetterà di combattere, perché per la pace si lotta sempre».