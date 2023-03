SAN GINESIO - I carabinieri lo stavano cercando dopo l'allarme lanciato dalla famiglia. Si è trattato di un gesto volontario

Tragedia a San Ginesio dove questa mattina un 35enne è stato trovato senza vita nelle campagne. Nessun dubbio che si sia trattato di un gesto volontario compiuto dall’uomo, i motivi del gesto al momento non sarebbero chiari. A trovare il corpo sono stati i carabinieri che si erano messi alla ricerca del 35enne in seguito ad una richiesta della famiglia che non riusciva a trovarlo.

I militari lo hanno ritrovato intorno alle 9 di questa mattina. L’uomo era andato in campagna (su un terreno di sua proprietà) a circa uno o due chilometri di casa. Lì si è tolto la vita, impiccandosi. Quando i carabinieri hanno trovato il corpo non c’era ormai più niente da fare. Avvisato il magistrato di turno che, dopo gli accertamenti del caso, ha dato il nullaosta alla sepoltura.

(Redazione Cm)