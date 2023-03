CARABINIERI - Il comandante del Norm di Macerata ha ricevuto il grado da ufficiale superiore. Nel 2021 era stato insignito anche del diploma di Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica

Il capitano Serafino Dell’Avvocato promosso maggiore. Il comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Macerata è stato promosso lunedì, con un grado da ufficiale superiore. Il maggiore Dell’Avvocato era arrivato nel Maceratese a marzo 2021, dopo una lunga carriera nel Fermano. Nel 2018 aveva infatti assunto il comando del Norm della Compagnia di Fermo. E prima dell’incarico nel capoluogo di provincia ha comandato dal 1999 al 2003 il Norm di Montegiorgio e dal 2003 al gennaio del 2018 la stazione di Sant’Elpidio.

Dell’Avvocato a maggio 2021 è stato premiato al teatro dell’Aquila di Fermo con il diploma di Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica, conferito dal presidente Sergio Mattarella. Un riconoscimento «concesso in considerazione della stima e dell’ottima reputazione di cui gode sia a livello personale che di comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fermo». Nel corso della carriera il maggiore ha ricevuto numerosi riconoscimenti: in particolare nel luglio del 1992 l’amministrazione comunale di Fermo aveva ringraziato l’Arma dei carabinieri e Dell’Avvocato per il prezioso contributo nel recupero dell’Epistola di Cristoforo Colombo, rubata nel 1986 dalla biblioteca di Fermo e ritrovata a New York.