ECONOMIA - Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha organizzato appuntamenti per approfondire tutte le misure in essere o che sono di imminente introduzione. Il primo martedì 4 aprile alle 17 nella sede dell'associazione a Macerata

Contributi e agevolazioni per le aziende e per chi ha intenzione di avviare una nuova attività e per le imprese già costituite. Sono tante le opportunità che si stanno aprendo all’orizzonte per gli imprenditori e per orientarli al meglio verso il percorso giusto. Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha organizzato tre incontri gratuiti ed uno successivo in via di definizione, che approfondiranno tutte le misure in essere o che sono di imminente introduzione.

Il primo appuntamento è in programma martedì 4 aprile alle 17 nella sede Confartigianato di Macerata (Piazzale Rodolfo Tambroni Armaroli, ex via Pesaro 21) e sarà incentrato sulla Creazione di Impresa e sui contributi a fondo perduto per l’avvio di nuove attività. Tale misura (lo sportello per l’invio delle domande aprirà il 1° maggio) è rivolta anche a studi professionali in forma singola o associata, in qualunque forma giuridica.

Il secondo incontro gratuito si terrà invece mercoledì 5 aprile dalle 16.30 sempre nella sede maceratese di Confartigianato e nell’occasione verranno analizzate le ultime novità relative a un ventaglio di nuove opportunità per le imprese.

Il 18 aprile nella sala incontri Pio Istituto Sacro Cuore di Gesù di Ascoli Piceno (viale Sinibaldo Vellei 16) si terrà un ulteriore incontro sulla Creazione di Impresa sempre rivolto ai soggetti che intendono concretizzare la loro idea imprenditoriale.

«Attraverso questi appuntamenti di promozione sulle misure agevolative – le parole di Emanuela Fiorani, responsabile del Servizio Contributi alle Imprese – la nostra associazione vuole dare l’opportunità alle imprese di essere tempestivamente informate su tutte le misure agevolative a sostegno delle varie progettualità di investimento, senza perdere così gli interessanti interventi che possono concretamente sostenere le attività. L’incontro in presenza è molto importante, perché permette di interfacciarsi con la platea di partecipanti: in questo modo riusciamo a rispondere ad eventuali richieste e chiarimenti specifici. Farà poi seguito una consulenza mirata verso chi sarà interessato a presentare le varie domande».

Per partecipare agli incontri è possibile registrarsi sul sito www.confartigianatoimprese.org