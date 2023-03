CIVITANOVA - La presentazione del libro di Sergio Santinelli

Interesse e partecipazione per la presentazione del libro “Diverrai diamante” di Sergio Santinelli, organizzata sabato dagli assessorati alle politiche sociali, cultura e turismo e dall’azienda Teatri di Civitanova nel contesto della mostra “Parlando con voi” – racconti in fotografia di donne disabilità e diritti, allestita all’auaditorium Sant’Agostino di Civitanova Alta dal museo Magma.

Con questo progetto, il fotografo ha voluto coinvolgere donne in situazioni di marginalità per sottolineare i loro talenti oltre le loro difficoltà e devolvere parte dell’incasso a sostegno dell’ unione italiana lotta alla distrofia muscolare. L’assessore Barbara Capponi ha sottolineato l’importanza di iniziative come queste, che si caratterizzano per essere molto più di un semplice momento di confronto dove parlare di inclusione. «Nella giornata di sabato l’inclusione si è fatta. Grazie a chi ha collaborato con l’assessorato per toccare con mano la consapevolezza che rovesciare l’ottica è possibile, e che focalizzarsi sulle capacità che ciascuno ha, oltre i limiti inevitabilmente presenti in ogni essere umano, è più facile di quanto si pensi. L’amministrazione comunale da anni promuove iniziative di sensibilizzazione sulle pari opportunità di genere e condizione e proseguiremo su questa strada».

L’iniziativa del 25 marzo, volta ad approfondire gli aspetti legati al ruolo e ai diritti delle donne e, in particolare, delle donne disabili, ha visto ospiti la campionessa civitanovese Cristina Abrami, vice campionessa mondiale e campionessa italiana di seconda categoria di beach tennis e l’architetto Consuelo Agnesi, specializzata in progettazione inclusiva e accessibilità. Per l’occasione ha portato i saluti Marzia Brandi, già membro della commissione pari opportunità regionale, che ha chiuso l’evento ringraziando tutti gli attori per la grande attenzione e per lo sguardo condiviso sulla vera inclusione. All’incontro era presente anche Alberto Franceschini di “AspassoBike”, che ha raccontato le motivazioni che hanno spinto un privato a sponsorizzare un progetto sociale così importante. Le testimonianze sono state tradotte nella lingua dei segni. La pubblicazione raccoglie immagini di 40 donne che hanno fatto un grande percorso di accettazione, affrontato con determinazione e coraggio. Nei ritratti di Santinelli c’è chi, nella propria condizione, ha trovato la parte più vera e bella facendo del proprio ordinario un tempo straordinario. La mostra “Parlando con voi. Immagini e parole di trenta fotografe italiane” organizzata dal Magma prosegue fino a venerdì 31 marzo, è visitabile ad ingresso libero.