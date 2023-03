Con l’auto contro la recinzione di una casa,

47enne resta incastrato nell’abitacolo

CORRIDONIA - Incidente in via Niccolai, lungo la strada che va verso Villa Fermani. L'uomo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferito in ospedale. Traffico bloccato e lunghe code

30 Marzo 2023 - Ore 18:46

Perde il controllo dell’auto e finisce contro la recinzione di una casa: 47enne estratto dalle lamiere. L’incidente poco prima delle 18 a Corridonia, in via Niccolai, lungo la strada che va verso Villa Fermani. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello schianto. Non risultato comunque coinvolti altri veicoli. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e carabinieri. Sono stati proprio i vigili del fuoco ad estrarre il 47enne dall’abitacolo, dopo l’impatto infatti era rimasto incastrato e non riusciva ad uscire. L’uomo è rimasto sempre cosciente, è stato trasferito all’ospedale di Macerata. Disagi alla circolazione, traffico bloccato e lunghe code.

