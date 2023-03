MONTECOSARO - Sul palco del teatro ha parlato anche l'assessore al Turismo di Civitanova Manola Gironacci: «Già nel 2019 il nostro Comune ha installato i primi cartelli con la scritta: "Attenzione. Strada frequentata da ciclisti"»

L’assessore al Turismo Manola Gironacci ha rappresentato l’amministrazione comunale di Civitanova in occasione del convegno “Umana sostenibilità” sui temi del cicloturismo, sicurezza stradale e mobilità sostenibile, organizzato a Montecosaro, all’interno della manifestazione “Un grande albero c’è”. Ospiti sul palco delle logge Davide Cassani, Marco Scarponi e Fabio Marziali.

«Ritengo importante partecipare a questi eventi di confronto pubblico sull’ambiente – ha riferito al termine dell’evento l’assessore Gironacci -. La società attuale ci spinge verso un turismo lento, sostenibile, un turismo sicuramente di nicchia, ma le cui richieste sono in notevole crescita. Il comune di Civitanova è da tempo capofila di molti progetti legati alla mobilità sui pedali, ma occorre allargare la rete dei comuni del nostro territorio per arricchire le offerte da proporre ai turisti che arrivano nella nostra regione. Le Marche hanno tutte le carte in regola, sia da un punto di vista paesaggistico che artistico, per diventare un’eccellenza del turismo green. Ma, come giustamente è stato sottolineato dagli ospiti del convegno, occorre aumentare la sicurezza in strada – conclude l’assessore Gironacci -. In questo senso, Civitanova già nel 2019 ha installato i primi segnali con la scritta: “Attenzione. Strada frequentata da ciclisti” e per la distanza di 1,5 metri tra l’automobile e la bicicletta. Da qualche settimana il segnale campeggia anche sulla Strada Provinciale Maceratese e presto ce ne saranno altri proprio tra Civitanova alta e Montecosaro».