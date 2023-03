FILOTTRANO - La donna, un'amministratrice di sostegno di Macerata, è stata aggredita dal suo assistito con cinque fendenti. E' stata ricoverata, l'uomo è in stato di arresto

di Alberto Bignami

Momenti di follia in un’abitazione a Cantalupo di Filottrano quando, intorno alle 16, una donna è stata accoltellata dall’uomo al quale faceva da amministratrice di sostegno.

Stando alle prime informazioni emerse la donna, F.M. avvocata 34enne di Macerata e domiciliata nella zona, si doveva incontrare con l’assistito, Doriano Trillini, sessantenne, dopodiché, a bordo di un taxi sanitario che sarebbe arrivato di lì a poco, avrebbero raggiunto insieme l’ospedale.

Arrivata sul posto però, la donna sarebbe stata convinta a salire fino al terzo piano della palazzina dall’uomo. Fatte le scale, l’uomo ha aperto la porta e, armato di coltello, le ha inferto cinque colpi: due vicino al collo e tre alla schiena, mentre la donna si era voltata per cercare di fuggire.

Proprio in quel momento è arrivato il taxi sanitario. A trovare la donna, fuggita in strada per chiedere aiuto, è stato proprio il personale sanitario che le ha prestato immediatamente le prime cure, chiamando i soccorsi del 118.

Lanciato l’allarme anche dal 112, sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della stazione con i colleghi di Osimo e Jesi, l’ambulanza del 118 e l’infermieristica di Filottrano.

I carabinieri hanno quindi raggiunto l’uomo, ancora nella palazzina, riuscendo a disarmarlo e a contenerlo.

La donna, invece, è stata accompagnata al pronto soccorso di Jesi in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I militari dell’Arma hanno invece portato il sessantenne all’ospedale, poiché agitato. Poi è stato trasferito nella camera di sicurezza della caserma di Osimo, in stato di arresto.

Il dramma si sarebbe dunque consumato sul pianerottolo, all’ultimo di tre piani di una palazzina, dove si trova l’appartamento mansardato.

A terra, una grossa macchia di sangue. Altro sangue è stato rilevato lungo le scale e i muri, lasciato dalla donna che disperatamente cercava nella strada, la via di fuga. Le indagini sono in corso.