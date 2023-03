CIVITANOVA - Dal 1 aprile al 3 giugno appuntamenti in collaborazione con Marche a Rifiuti zero assieme a relatori di livello su mobilità, energie rinnovabili e comunità energetiche

Transizione ecologica, sette incontri all’auditorium Da Vinci. Questa mattina, nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella sala giunta di palazzo Sforza, a Civitanova l’assessora all’urbanistica Roberta Belletti ha illustrato il calendario degli eventi organizzati dall’amministrazione in collaborazione con l’associazione Marche a Rifiuti Zero. «Non potevamo scegliere giorno migliore per presentare i focus che ci aiuteranno ad adottare innovativi modelli ecologici – ha dichiarato l’assessore Belletti – L’approvazione di ieri della variante Ceccotti è un passo molto importante per Civitanova e il suo futuro e prosegue il percorso che questa amministrazione ha già intrapreso verso un futuro più sostenibile, che si concretizza con l’incremento di aree verdi e nuovi servizi».

Il programma dunque vedrà sette giornate, di cui una inaugurale sabato primo aprile, al liceo Da Vinci. Seguiranno cinque focus distinti per tematiche e la giornata conclusiva, il 3 giugno al teatro Cecchetti. «La sfida verso un futuro più sostenibile è stata già raccolta dal nostro comune anni fa – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica. Le tante bandiere e certificazioni ottenute dall’ente ne sono una testimonianza tangibile: la bandiera blu, unita a quella verde delle scuole, alla bandiera gialla per le ciclabili e a quella lilla dell’inclusività, sono già nel nostro presente, insieme a tanti provvedimenti come la sostituzione delle vecchie lampade con i led, le colonnine elettriche, le piste ciclabili e il fotovoltaico del teatro Rossini. Mi congratulo con l’assessore Belletti per il piano di attuazione della transizione ecologica che deve necessariamente passare per momenti di dialogo e confronto con il territorio e la cittadinanza tutta».

Durante le giornate si parlerà di tematiche quali la mobilità, le energie rinnovabili e le comunità energetiche, la pianificazione del territorio, la promozione dell’economia circolare e dell’agricoltura sostenibile. «Civitanova verso la transizione ecologica ha come obiettivo di aprire un dibattito, confrontarsi e tracciare tutti insieme un percorso condiviso – ha proseguito la Belletti – al fine di promuovere una rigenerazione urbana che porti la città di Civitanova ad un più alto livello della qualità della vita. Lo vorrei fare insieme ai cittadini invitandoli ad una riflessione consapevole e metterli, attraverso l’informazione, nelle condizioni di avere una visione trasversale sul tema della sostenibilità. Ma anche insieme a tutti gli attori coinvolti mettendo a confronto prospettive e strategie. Auspico un’ampia partecipazione di pubblico perché il tema del nostro futuro, che vogliamo migliore del presente, è di tutti». Il programma ha come immagine simbolo quella dell’eco – murale realizzato nella scuola elementare di Via De Pinedo dall’artista “Etnik”, all’interno del progetto Vedo a colori di Giulio Vesprini.

Il programma “Civitanova verso la transizione ecologica” si apre sabato 1° aprile, alle 10 all’auditorium Da Vinci di via Mandela, con il convegno: “La strategia regionale di sviluppo sostenibile“, a cui interverranno il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore Roberta Belletti oltre ad interlocutori istituzionali come Stefano Aguzzi, assessore all’ambiente e all’urbanistica delle Marche; Francesco Baldelli, assessore ai trasporti, Guido Castelli, commissario per la ricostruzione, Claudio Pettinari, rettore università di Camerino, Gian Marco Ravel, delegato della Politecnica delle Marche; Marco Ragni, vice presidente di confindustria Macerata, Gino Sabatini, presidente camera di commercio delle Marche, Barbara Capponi, assessore ai servizi sociali, l’artista Giulio Vesprini. Nell’occasione sarò presentato anche il progetto degli studenti: “Parco culturale-scientifico”. Gli incontri proseguono sabato 15 aprile, 29 aprile, 30 aprile, 6 maggio, 20 maggio, 27 maggio, 3 giugno.