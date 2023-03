BASKET IN CARROZZINA - La squadra guidata da coach Ceriscioli si impone 68-63 sulla Dinamo Lab Banco di Sardegna



Il S. Stefano Kos Group trionfa in Coppa Italia. Nella Final Four della manifestazione, targata Fipic (Federazione Italiana pallacanestro in carrozzina), che si è svolta al Palasport Alberto Mura di Porto Torres, la squadra di Porto Potenza ha battuto in finale la Dinamo Lab Banco di Sardegna 68 a 63 al termine di un match tiratissimo fino all’ultimo quarto, quando i ragazzi allenati da coach Roberto Ceriscioli hanno piazzato il parziale decisivo trascinati da un super Andrea Giaretti da 37 punti.

Per i marchigiani è stato come giocare fuori casa, in un PalaMura gremitissimo di tifosi provenienti dalla vicina Sassari. La Dinamo, invece, ha solo accarezzato il sogno di alzare la prima Coppa Italia della propria storia, dopo l’impresa in semifinale contro la Briantea84 detentrice del trofeo, eliminata dopo l’overtime. Il Santo Stefano Kos Group ha schierato con il collaudato quintetto composto da Ghione, Giaretti, Bedzeti, Miceli e De Deus Ramos in un match contraddistinto da grande equilibrio per tutta la prima porzione. All’inizio dell’ultimo quarto, equilibrio totale 40-40. Qui arriva lo strappo decisivo di Santo Stefano: due triple una dietro l’altra del solito Giaretti capace poi di aggiungere anche il canestro dell’8-0 di parziale che i portopotentini riescono a mantenere vivo fino alla fine, festeggiando così la seconda Coppa Italia della propria storia, dopo quella arrivata nel novembre 2021 contro Cantù.

«Siamo molto molto felici – dice il presidente, Mario Ferraresi – questa coppa è un trofeo prestigioso, che conquistiamo per la seconda volta negli ultimi tre anni a testimonianza del fatto che siamo oramai stabilmente nei quartieri altissimi del basket in carrozzina italiano. Merito di questi ragazzi e del coach. Un successo che dedichiamo a tutti coloro che ci aiutano e ci supportano ed ai nostri tifosi». «Ora la testa subito all’EuroCup – dice coach Roberto Ceriscioli in merito alla partecipazione, a fine aprile, alla maggiore coppa europea per club, la vecchia Coppa dei Campioni – dove vogliamo assolutamente fare bella figura».

Il tabellino:

S. STEFANO KOS GROUP – DINAMO LAB BANCO DI SARDEGNA 68-63

S. Stefano Kos Group: Giaretti 37, Bedzeti 15, Miceli 14, Ghione 2, De Deus Ramos.

Dinamo Lab Banco di Sardegna: Berdun 20, Op Den Orth 20, Poggenwisch 10, Spanu 7, Lindblom 2, Diene 2, De Miranda 2.