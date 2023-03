SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'attaccante della Juventus Club Tolentino, alla soglia delle 40 primavere, raggiunge la doppia cifra. Il bomber del Petriolo realizza una doppietta a quasi 43 anni. In fondo alla classifica del girone F, la Palombese espugna Gualdo e avvicina la zona playout

di Michele Carbonari

Il San Claudio inizia il countdown. A cinque giornate dal termine del girone F di Seconda categoria la capolista vanta ben nove lunghezze di vantaggio sulla Vigor Macerata.

Il traguardo è davvero vicino, specialmente dopo il poker inflitto dai rossoblu di Cotica alla Treiese: match winner Ibii, autore di una tripletta (timbra il cartellino anche Atragene). Si conferma al secondo posto il club del capoluogo, che con il minimo scarto supera la Sefrense: basta una punizione di Francesco Patrassi nel primo tempo. Quelle delle battistrada sono le uniche vittorie casalinghe. A parte il pareggio a reti inviolate fra Belfortese e Pennese (Quadraroli centra la traversa dagli undici metri), sono cinque i successi esterni.

Altri due poker per Borgo Mogliano e Petriolo. I biancorossi di Persichini espugnano Pievebovigliana (vani i colpi di testa di Santoni e Rilo) grazie a D’Ascanio (girata), Ercolani (direttamente da calcio d’angolo) e Marino (doppietta). I rossoblu di Pierantoni violano Pioraco (non portano punti il tiro dalla distanza di Ciciani e il penalty di Ferretti) trascinati dalla doppietta del sempreverde Aquino (quasi 43 anni) e dai sigilli di Flora (in mischia) e di Acciarresi (incornata sul traversone di Canullo). La Juventus Club Tolentino fa la voce grossa nella tana dell’Atletico Macerata (Rosetti in mischia riapre momentaneamente la sfida), piegato da Traorè (in velocità), Pasotti (servito da Rossi) e Lanciotti (assist Traorè). Il Ripesanginesio batte di misura gli Amatori ad Appignano: determinante il rigore di Boe nella ripresa. Il fanalino di coda Palombese torna da Gualdo con il bottino pieno e riaccende le proprie speranze di salvezza (3-2).

Nel girone E prende il largo la Pinturetta, che batte all’inglese l’Academy Civitanovese e si porta a più dodici sul Real Telusiano, che divide la posta in palio in trasferta contro il Real Porto: Iesari (conclusione dal limite) risponde a Sanseverinati (sugli sviluppi di un angolo), gli ospiti colpiscono due legni con Giri ed Ez Zaari. Uno a uno anche fra Montecassiano e United Civitanova, in dieci uomini per quasi tutta la partita. Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di Marsili passano in vantaggio con Mattucci (diagonale), ma nel finale vengono riacciuffati da Giubilei (di testa sul cross di Formicola).

Seguono altri tre successi all’inglesi, tutti fondamentali per i rispettivi obiettivi di Promos, Morrovalle e Aries Trodica. La formazione di Compagnoni culla ancora sogni playoff in virtù dell’exploit di Recanati, contro il Csi, firmato da Taddei (in mischia su corner) e Scoppa (penalty da lui guadagnato). Pesante blitz salvezza, invece, per la squadra di Torresi, che fa sua la sentita sfida esterna con la Monteluponese, stesa dalla doppietta di uno Gnanzou in gran forma (rasoterra dal limite e di sinistro). Fra le mura amiche, invece, conquista il bottino pieno la squadra del tandem Busti-Chiusaroli, che mette ko il Recreativo nella seconda frazione grazie ad Orlando e Menghini. Muove la classifica il Santa Maria Apparente: Serafini e Lepidi siglano il 2 a 2 nella tana della Corva. Il Porto Potenza scivola in casa contro il Casette d’Ete, vani i guizzi locali di Morgese (tiro da fuori) e Mengaroni (di testa).

Nel girone C il Victoria Strada cade di misura a Corinaldo e si allontana dalla zona playoff. Alimenta le speranze di salvezza la Fabiani Matelica, che impatta 3 a 3 di fronte al proprio pubblico contro l’Avis Arcevia: gonfiano la rete Lettieri (destro ad incrociare), Bartilotta (diagonale dopo un legno di Maggi) e lo stesso Maggi, gloria anche il portiere Nicastro che neutralizza un penalty avversario.

La top 11 (3-4-3): Fuscà (Vigor Macerata); Berto (Aries Trodica), Constà (Ripesanginesio), Scaramucci (Morrovalle); Staffolani (Borgo Mogliano), Cataluffi (Fabiani Matelica), Guzzini (Promos), Iesari (Real Telusiano); Aquino (Petriolo), Lanciotti (Juventus Club Tolentino), Ibii (San Claudio). All.: D’Artagnan (Palombese).

Il personaggio della settimana: Ivan Lanciotti (Juventus Club Tolentino). Quarant’anni a maggio, torna in doppia cifra dopo diverse stagioni, al termine di quella in cui appenderà gli scarpini al chiodo. Nello scorso weekend mette il sigillo in una sfida difficile. Tre punti vitali per i suoi, per mantenere la zona playoff.