SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - La capolista del gruppo F batte la Sefrense e si porta a più nove dalla Vigor Macerata, a sei giornate dal termine. Nell'altro raggruppamento Csi Recanati, Santa Maria Apparente, Porto Potenza, Morrovalle, Aries Trodica, Monteluponese e Academy Civitanovese sono appena fuori dagli spareggi per non retrocedere

di Michele Carbonari

A sei giornate dal termine, con nove punti di vantaggio sulla Vigor Macerata, il San Claudio ha un piede in Prima categoria.

La capolista del girone F di Seconda, nella nona giornata di ritorno, chiude la pratica Sefrense nel primo tempo grazie ai guizzi di Ibii e Bartolucci. Rallenta invece la formazione di mister Bonfigli, che non va oltre il pareggio nella tana del Ripesanginesio: Gabrielli risponde a Bompadre, sempre nella prima frazione. Restano in scia Borgo Mogliano e Juventus Club Tolentino, entrambe vittoriose fra le mura amiche. I biancorossi di Persichini battono in rimonta gli Amatori Appignano, che chiudono in dieci e sbloccano con Ciucci sugli sviluppi di una punizione veloce: nel secondo tempo decidono la sfida D’Ascanio (al volo dal limite) ed Ercolani (gol non gol contestato dagli ospiti).

I bianconeri di Corvatta calano invece il poker alla Vis Gualdo (vane le marcature di Lulani, palla all’incrocio, e Francia, rigore), travolta da Vitangeli (sulla punizione di Riganelli), Traore (rasoterra al termine di un’azione personale), Pasotti (girata su assist di Traore) e Lanciotti (sulla verticalizzazione di Rossi). Perdono terreno Petriolo e Atletico Macerata, che dividono la posta in palio a reti inviolate ed un espulsione per parte (sono le due formazioni con più ics). Vincono 3 a 1 in trasferta, invece, sia Belfortese che Pioraco. I biancorossi di Casoni rimontano il fanalino di coda Palombese trascinati da Battellini (di testa su un calcio piazzato), De Ronzi (tiro in area) e Raponi (in ripartenza). La doppietta di Ferretti (palogol in girata di prima intenzione sul cross rasoterra di Panicari e su rigore) e l’incornata di Meschini piegano la Treiese, al quale non basta il momentaneo pareggio di Loris Marini di testa. Tre punti preziosi in chiave salvezza per la Pennese, di fronte al proprio pubblico: Farah e Morbidelli, nel primo tempo, stendono il Pievebovigliana (vano il gol del subentrato Riggio).

Nel girone E il Real Telusiano secondo in classifica non riesce a riaprire il campionato, la leader Pinturetta impone lo 0 a 0. A sei giornate dal termine sono ben dieci le lunghezze di distanza fre le due squadre, con quella di Nerla che a questo punto dovrà difendere la miglior posizione in chiave playoff. Infatti, il Real Porto è a soli due punti, forte del blitz sul campo del Recreativo, firmato da Liguori (su cross di Agostinacchio) e Frittella (in mischia). La formazione del duo Monaldi Sampaolesi supera il Montecassiano, caduto a Casette d’Ete (vane le reti di Fiecconi su rigore e di Formicola, frutto di un inserimento).

Si giocano un altro piazzamento per gli spareggi promozione Promos e United Civitanova, che esultano in casa. Guzzini (punizione laterale), Scoppa (tap in servito da Guzzini) e Ciavattini (destro ad incrociare dal limite) trascinano gli uomini di Compagnoni contro la Corva. Il destro al volo, su assist di Ciucci, di Mattucci nel primo tempo regala il bottino pieno ai biancoblu di Marsili contro l’Aries Trodica.

Sempre più intensa la lotta per non retrocedere, fondamentali in questo caso le vittorie di Porto Potenza, Morrovalle e Academy Civitanovese. I ragazzi di Pitzalis espugnano Santa Maria Apparente (Acuti su punizione dimezza lo svantaggio) grazie al contropiede finalizzato da Cotronè e al penalty trasformato da Morgere, oltre al rigore parato da Massaccesi. I biancorossi Giacomelli, Miccichè e Gnanzou calano il tris al Csi Recanati, che apre e chiude le marcature con Giuggiolini e Di Lernia (3-2 il finale). Tris anche per i rossoblu di Beruschi, ai danni della Monteluponese che chiude in dieci (a segno De Caro, palla all’incrocio): decisivi Chierichetti (punizione defilata dal limite), Omercevic (azione personale) e Setola (ripartenza).

Nel girone C il Victoria Strada si aggiudica il derby maceratese con il Fabiani Matelica, piegato da Gigli (palogol rasoterra, in precedenza sbaglia un penalty), Fabrizi (sul tiro di Gagliardini) e Mazzi (punizione).

La top 11 (4-3-3): Massaccesi (Porto Potenza); Tartabini (San Claudio), Morbidelli (Pennese), Simonetti (Victoria Strada), Mochi (Borgo Mogliano); Rossi (Juventus Club Tolentino), Medori (Promos), Agostinacchio (Real Porto); Ferretti (Pioraco), Gnanzou (Morrovalle), De Ronzi (Belfortese). All.: Beruschi (Academy Civitanovese).

Il personaggio della settimana: Francesco Massaccesi (Porto Potenza). Il 22enne portiere para un rigore di fondamentale importanza ai fini del successo, che tiene la squadra di Pitzalis a debita distanza dalla zona playout.