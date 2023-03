CIVITANOVA - Appuntamento sabato alle 19.30 al Cosmopolitan con l'iniziativa del centro di cultura Renoir

“Omaggio alle forze dell’ordine”: sabato 25 marzo alle 19,30 nel salone convegni dell’hotel Cosmopolitan di Civitanova, in via Alcide De Gasperi 2, si svolgerà la XXI edizione dell’evento organizzato dal centro di cultura “Renoir”.

Verranno consegnate otto targhe d’argento agli appartenenti alle forze dell’ordine che si sono distinti per particolari azioni a favore della collettività. «Tale manifestazione, che ha ricevuto l’alto riconoscimento della presidenza della Repubblica, si è posta come elemento innovativo e trainante di un movimento di opinione a favore dei rappresentanti delle forze dell’ordine – si legge nella nota degli organizzatori -. La società civile vuole offrire un segno di gratitudine nei confronti di coloro i quali, quotidianamente, prestano la propria opera al servizio della collettività, in silenzio, con senso del dovere e spirito di abnegazione che vanno ben oltre il modesto compenso economico. A distanza di alcuni anni dalla sua ideazione, questa manifestazione resta incredibilmente attuale».