ATLETICA - Ad Ancona, con 8.498 punti la squadra femminile si piazza al quarto posto in classifica generale, mentre gli 8.321 della maschile valgono l’ottava posizione

Buon bilancio per l’Atletica Sef Macerata al campionato italiano indoor master e invernale di lanci ad Ancona.

Con 8.498 punti, infatti, la squadra femminile si piazza al quarto posto in classifica generale mentre gli 8.321 punti della maschile valgono l’ottava posizione. Sette ori, dieci argenti e nove bronzi per la squadra maceratese, che si conferma in crescita e vede affiancarsi in questa stagione diversi nuovi tesserati che al debutto in un campionato nazionale si sono distinti per gli ottimi piazzamenti.

Ancora tre titoli italiani al palaindoor per Livio Bugiardini (SM75) che sale sul primo gradino del podio nei 60 metri piani, nei 200 e nei 400 dove oltre all’oro conquista anche la miglior prestazione italiana di categoria compiendo i due giri di pista in 1’06”01 (1.09.91 il precedente di Roberto Paesani della Romatletica). E’ il terzo record italiano per lo sprinter seffino dopo i due realizzati a gennaio nei 60 e 200 metri.

Nel settore lanci, tricolore assegnato anche a Vincenzo Cappella (SM80) e Gabriella Belardinelli (SF70) nella specialità del giavellotto e a Federica Zampa, al suo debutto con la Sef Macerata, che conquista l’oro nel giavellotto e nel disco.

Trionfo per anche per Emanuela Stacchietti, che vince l’argento nei 400 metri piani e, con il tempo di 1.21.11, stabilisce il nuovo primato regionale fermo a 1.38.81 (Anna Di Chiara della Podistica Montegranaro il precedente) e per Alessandro Tifi, argento anche per lui nei 400 metri con il tempo di 1’00”11 e nuovo primato regionale di categoria (1’03”21 Agostino Rossi della Sef Macerata).

Grande soddisfazione per Barbara Ottaviani (F55), atleta con un importante passato sportivo alle spalle al debutto con la Sef Macerata, che si è distinta sia nel salto in alto, conquistando la medaglia di bronzo con la misura di 1,34 che vale anche il primato regionale di categoria (1,20 il precedente di Giuliana Portavia dell’Alma Juventus Fano) e un argento nel lancio del peso (7.68).

Medaglie d’argento per Patrizia Nardi (SF70) nella marcia 3 km con il tempo di 24’09”71 (nuovo primato regionale) e nel salto triplo, per Andrea Paoli (SM55) nel lancio del martello, per Vincenzo Cappella (SM80) nel martello e martello maniglia corta, e per Maria Pia Luchetti (MF75 – 8.68 la misura del martello che vale il primato regionale). Argento anche per Silvia Bianco (SF60) nel salto triplo e bronzo per la stessa atleta nel lungo.

Due bronzi per Paola Zerbini (SF55), nel martello e nel martello maniglia corta, e due per Maria Pia Luchetti (SF75) nel martello e disco. Terzo posto anche per Vincenzo Cappella (SM80) nel getto del peso.

Ottime prestazioni per Barbara Carnevali (SM40) negli 800 metri (2.32.49 il tempo), per Federica Gentilucci (SF50) che ha gareggiato nel lungo e nei 60 metri piani (9.46 il tempo), per Graziella Mercuri (SF55) in gara nei 60 e 200 metri (33.10 il tempo), e per Magdalena Pandele (SF50) nel martello e nei 400 metri (1.15.69).

Tra gli atleti alla prima competizione nazionale Diego Cotichelli (SM50) si è distinto nei 400 e 800 metri, il neo tesserato Carlo Carletti (SM60) ha ottenuto un buon risultato nella marcia 3 km insieme al compagno di squadra Giampaolo Persichini (SM60). Buone le prestazioni anche di Carla Scattolini (SF55), Alberta Zamboni (SF50) ed Etaferau Sime (SF50) impegnate nella gara dei 3000 metri.

Soddisfazione per Chiara Sperandio (SF40), che si è fatta valere nel salto in lungo, dove ha conquistato il bronzo, nel salto triplo e nei 60 metri piani.

A completare le prestazioni della squadra maceratese ci sono i finalisti delle varie specialità: Maurizio Riccitelli (SM60 – salto in lungo e triplo), Nunzio Spina (SM65 – 1500 metri piani), Alessandro Porro (SM55 – lancio del peso), Luigi Duraccio (SM55 – peso) Luca Salvatori (SM50 – 200 e 400 metri), Raffaela Rambozzi (SF55 – salto in alto e lungo), Roberto Dezi (SM55 disco), Gabriele Ferramondo (SM65 – martello e martello maniglia corta), Tiziana Tiberi (SF45 – 1500 metri), Nadia Pacetti (SF55 – 60 metri) e Fabrizia Fabiani (SF55 – 200 metri).

Infine, da ricordare il buon piazzamento delle due staffette 4×200. La maschile composta da Diego Cotichelli, Luca Salvatori, Livio Bugiardini ed Alessandro Tifi (SM55) si è piazzata al quinto posto della classifica generale mentre la femminile composta da Francesca Giri, Anna Paola Ferrucci, Magdalena Pandele e Graziella Mercuri (SF50) ha ottenuto un ottimo sesto posto.