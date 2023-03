BASKET IN CARROZZINA - La squadra di coach Ceriscioli eliminata in semifinale da Giulianova, che vince 65-55 al Pala Principi di Porto Potenza

Santo Stefano eliminato in semifinale Scudetto. Contro Giulianova, al Pala Principi di Porto Potenza, sconfitta amara per 65-55 e portopotentini fuori dai giochi. La finale sarà tra Cantù e, appunto, gli abruzzesi allenati da coach Di Giusto. «C’è enorme incredulità in tutti i tifosi del Santo Stefano – scrive la società – per la doppia sconfitta casalinga contro Giulianova con la quale la squadra ha polverizzato quanto di eccellente aveva finora fatto in campionato».

L’allenatore pesarese Ceriscioli non accampa scuse: «È sfumato un obiettivo che era alla nostra portata – ammette – ed è una grande delusione. La partita è stata condizionata dai tanti errori al tiro e dalla troppa frenesia. Giulianova ha meritato il passaggio del turno dimostrando di essere diventata una squadra solida». E poi una nota molto importante rivolta ai tifosi: «Il mio personale mvp questa volta lo voglio assegnare al nostro pubblico. Abbiamo sentito per tutti i 40 minuti il sostegno dei nostri tifosi, purtroppo non siamo riusciti a contraccambiare il loro calore». Ora l’imperativo è guardare avanti: la stagione non è finita. «Dobbiamo riuscire a smaltirla velocemente per provare il riscatto la prossima settimana nella final four di Coppa Italia e a fine aprile nella final 8 di Eurocup 1».

L’appuntamento con la Coppa Italia sarà questo fine settimana a Porto Torres: per i marchigiani semifinale contro Padova, mentre Cantù se la vedrà con la Dinamo Sassari.