PALLA OVALE - La prima squadra torna al successo al Longarini contro Falconara. Esultano anche le squadre giovanili, under 15 e under 17

La Senior maschile del Macerata rugby ritorna a vincere, in rimonta. Bene l’Under 15 e l’Under 17. Festa del Minirugby per la prima in casa. Un weekend di sorrisi e belle soddisfazioni per i gialloneri. Tutte le categorie portano gioie ai tifosi.

Si parte con l’overture di sabato, dove i protagonisti sono proprio i babyArm che, insieme agli amici dell’Ancona, mettono in campo una bella festa al Longarini. Oltre sessanta bambini in campo dai sette agli undici anni si sono divertiti e confrontati, aiutati dai tecnici in campo, in una cornice colorata di piccoli rugbisti che non volevano più smettere di giocare. Solo il profumo del terzo tempo li ha convinti a rientrare nelle docce e dare il via ad un conviviale insieme a tutti i genitori presenti a sostenerli. Sulle tribune anche i ragazzi e le ragazze della ludoteca La Tenda di Porto Recanati, attori protagonisti del progetto sociale che ha preso il via il mese scorso con Banca Macerata Rugby e che sta dando soddisfazioni a bambini e bambine con meno possibilità economiche e di integrazione.

Nella mattinata di domenica in campo Under 15 e Under 17, uniti allo Jesi nel progetto tutor.

Nella prima partita dei più piccoli, i giovani Arm insieme a Jesi e Fabriano hanno affrontato i pari età di Falconara e Recanati. Partita piacevole dove i padroni di casa hanno giocato bene sia in attacco che in difesa e segnato più volte. Nella seconda, contro Samb e Ascoli, il copione si ripete ma i ragazzi hanno alzato l’asticella e dato pregio di un gioco strutturato, veloce e determinato.

Partita male invece la Under 17 contro Ascoli, andata subito sotto di due mete. I ragazzi non si sono persi d’animo e riportato immediatamente la situazione in parità, ma i piceni hanno chiuso il primo tempo in vantaggio. Nel secondo Jesi tira fuori il carattere e la partita diventa a senso unico. Ben sette mete segnate e punteggio finale Jesi 54 – Ascoli 19: Luzi quattro mete, Mozzoni due e Bufarini la prima. Trasformazioni ai calci per Caselli e Vita e un Gaglione a lottare in mezzo al campo. Ritorna dopo lunga assenza anche Parnoffo.

La partita di cartello delle 14,30 è Banca Macerata Rugby-Falconara. Entrambe hanno molto da dimostrare per le tante occasioni perse durante la stagione. Sono gli ospiti ad inquadrare subito la partita, i locali non riescono ad arginare l’iniziativa dei ragazzi di Ballarini. Tanti errori e qualche regalo concedono a Falconara di essere avanti nel punteggio di una manciata di punti per gran parte del match. Macerata è tutt’altro che doma e non ci sta a rimanere inerme e rialza la testa. Grazie anche all’esperienza delle sostituzioni, la partita si trasforma in un’avanzata ripetuta dei ragazzi di coach Storani. Tre mete nel finale mettono alle corde Falconara e fissano il finale sul 31-17. Da segnalare il ritorno alla meta di Fabio Olivelli.