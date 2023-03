CIVITANOVA - Lo scontro è avvenuto in direzione di Ancona, un camion ha perso un pezzo del carico. Cinque i mezzi coinvolti

Scontro tra cinque mezzi lungo l’A14 poco dopo il casello di Civitanova in direzione nord: sei le persone soccorse, quattro quelle portate in ospedale in condizioni non gravi. L’incidente è avvenuto a circa due chilometri da Civitanova, intorno alle 20,30 di questa sera.

In corso di accertamento le cause di quanto accaduto da parte della polizia autostradale. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un camion ha perso qualcosa (forse parte di un carico) e in seguito a questo le vetture che seguivano si sono tamponate, una si è ribaltata. In tutto cinque i mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia autostradale. Sei le persone soccorse dal 118, due hanno rifiutato il trasporto in ospedale, quattro sono state portate al nosocomio di Civitanova in condizioni non gravi.

