CIVITANOVA - L'azienda calzaturiera ha deciso di coniugare il significativo anniversario con quello concomitante della maratona. La ceo Salina Ferretti: «La lealtà, l’entusiasmo, lo spirito di squadra sono gli ingredienti giusti per affrontare le sfide sempre maggiori che il mercato e il business ci pongono»

La Stramilano compie 50 anni. Proprio come il gruppo Falc di Civitanova. Questa ideale concomitanza è stata l’occasione per iniziare ufficialmente i festeggiamenti.

Così ieri ben 80 dipendenti dell’azienda calzaturiera civitanovese, in tenuta ginnica e pettorina, si sono dati appuntamenti nella città meneghina per correre la Stramilano in una originale esperienza di team building e “svago” aziendale.

«Falc – fa sapere l’azienda – è oggi una società internazionale che partendo dal mondo delle calzature, prima nel bambino con i marchi Naturino e Falcotto, e poi nell’adulto con i brand Voile Blanche, Flower Mountain, W6YZ e Candice Cooper, ha saputo negli anni attivare progetti di successo in ambito fashion. La scelta di associare l’azienda ad uno sport sano, pulito e coinvolgente come la maratona è in linea con i valori che la società trasmette. Una disciplina che cattura e trascina letteralmente tutti, a prescindere dall’età e dal livello di preparazione atletica».

A tutto questo l’azienda ha coniugato anche l’aspetto solidale. Ha deciso infatti di effettuare una donazione a favore della Fondazione Umberto Veronesi che da anni sostiene la ricerca e la divulgazione scientifica in particolare nei confronti di malattie oncologiche e legate all’alimentazione.

«La lealtà, l’entusiasmo, lo spirito di squadra – dichiara Salina Ferretti, ceo Falc – sono gli ingredienti giusti per affrontare le sfide sempre maggiori che il mercato e il business ci pongono, per raggiungere obiettivi e traguardi ambiziosi. La maratona per noi è un’occasione di team building importante e un momento per conoscerci davvero, anche al di fuori della giornata lavorativa».

(a.p.)



(Clicca qui sopra per ascoltare la notizia)