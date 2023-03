CORRIDONIA - La Pars organizza tre appuntamenti formativi gratuiti. Il primo venerdì 24 marzo con il dottor Davide Comazzi

È possibile comprendere e capire le fragilità dell’adolescenza? Si possono supportare giovani e adulti nella riabilitazione psicosociale delle dipendenze patologiche? Pars è convinta che questo sia un percorso possibile quanto necessario. Ecco perché prosegue il suo impegno sul tema promuovendo tre incontri di formazione, che si inseriscono in un unico percorso, che si svolgeranno tra i mesi di marzo e di aprile.

Il primo appuntamento è per venerdì 24 marzo, in modalità online, dalle 10 alle 13. Protagonista sarà il dottor Davide Comazzi e il titolo dell’incontro è “Il ritiro sociale in adolescenza”. Un’occasione unica per comprendere un fenomeno che oggi più che mai preoccupa i genitori di figli adolescenti e preadolescenti, e che dopo il Covid-19 si è ingigantito notevolmente. Queste manifestazioni di attacco e annullamento del corpo, tra cui rientra il ritiro sociale, stanno diventando le principali manifestazioni del disagio giovanile, che non riesce a trovare altre forme per essere manifestato.

Davide Comazzi è “psicologo, psicoterapeuta, svolge attività clinica con adolescenti e adulti. È coordinatore della del consultorio gratuito della cooperativa “Il Minotauro” di Milano. Si occupa di gravi crisi evolutive adolescenziali e di interventi di sostegno al ruolo genitoriale in condizioni di emergenza educativa. In particolare ha esperienza nell’ambito dei comportamenti autolesivi, suicidali, del ritiro sociale e dei disturbi alimentari. Svolge inoltre attività di ricerca e formazione con genitori e operatori dei servizi territoriali che si occupano di adolescenza. Ha lavorato presso la Comunità Terapeutica per il trattamento dei Disturbi Alimentari di Brusson in Val D’Aosta e nella Comunità Educativa “Teen” del CAF Onlus di Milano come responsabile dell’intervento con le famiglie. È Docente presso la scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Adolescente e del Giovane Adulto de “Il Minotauro” di Milano.

Si prosegue poi venerdì 14 aprile, in presenza, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 con un incontro dal titolo “Il coaching e la riabilitazione psicosociale nelle dipendenze patologiche”, tenuto dal dottor Diego Saccon. Il terzo incontro si terrà venerdì 28 aprile, modalità online dalle 10 alle 13, e sarà tenuto dal professor Gustavo Pietropolli Charmet. Il titolo è “Il bilancio evolutivo in adolescenza”. Questi appuntamenti sono gratuiti e richiedono esclusivamente la prenotazione, che potrà avvenire contattando la Coordinatrice del progetto, la dottoressa Irene Costantini, scrivendo al 342.3995950 o scrivendo a [email protected] entro e non oltre il 23 marzo.