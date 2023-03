CALCIO - Decidono la sfida le reti di Maria Giustozzi, Maria Salvucci ed Elena Cavagna. La formazione del capoluogo consolida il primato nel campionato di Eccellenza Marche

La Yfit Macerata si aggiudica il “derby del Chienti” al femminile: battuta 3 a 0 la Vis Civitanova. Al campo di Collevario, decidono la sfida le reti di Maria Giustozzi, Maria Salvucci ed Elena Cavagna. «Credo che la squadra abbia fatto un gioco propositivo, di possesso e di dominio del gioco visto che siamo stati nella metà campo avversaria ottanta minuti su novanta – è il commento di Clyde Torresi, tecnico della Yfit, capolista indiscussa del campionato di Eccellenza Marche -. Forse abbiamo raccolto qualcosina in meno di quello che abbiamo creato ma saranno degli stimoli giusti per migliorare in settimana e prepararci al meglio per le ultime tre partite».

«Un risultato negativo che “macchia” un percorso positivo, concretizzatosi la scorsa settimana nella vittoria per 3-2 contro l’Ascoli – scrive la Vis Civitanova -. A pesare sulle rossoblù è stata l’assenza in panchine delle due punte Giretti e Ranzuglia. Due assenze che hanno influenzato negativamente la gara della Vis, che ha scelto di giocarsi il tutto per tutto con un centrocampista in più a bilanciare le defezioni in avanti. Purtroppo non è bastato, complici anche alcune sviste arbitrali che hanno pesato sulle opportunità rossoblù, a partire da un fallo di mano in area delle maceratesi al primo minuto che non è stato fischiato». «Tanto impegno ma, purtroppo, poco profitto» è il sintetico commento post-partita del tecnico della Vis Giuseppe Brutti.