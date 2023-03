L'UFFICIO TURISTICO riapre domani in concomitanza con la festa di San Giuseppe

Montecassiano spalanca le porte alla primavera e riapre l’ufficio turistico. In concomitanza con la festa di San Giuseppe, patrono di Montecassiano, riparte la stagione del borgo con visite guidate gratuite per tutto il mese di marzo.

L’ufficio resterà aperto fino al mese di ottobre garantendo ai turisti che sceglieranno Montecassiano come meta per le loro vacanze la possibilità di visitare le meraviglie artistiche e architettoniche del borgo. Per avere informazioni o prenotare visite guidate si possono contattare i seguenti numeri 0733 290483 – 393 207404643 o tramite mail da inviare a [email protected]