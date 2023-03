PROGETTO - Un modo di innovativo di rivolgersi agli insegnanti ma anche agli studenti nasce dalle due realtà maceratesi. Successo per gli eventi formativi a Bari, Milano e Roma

Contribuire a una scuola formativa, che non dia solo istruzione, ma anche educazione, consapevolezza e competenza, attraverso il potenziamento delle soft skills. Supportare i docenti di ogni ordine e grado nell’uso dell’intelligenza emotiva in classe, aiutarli a consolidare e trasmettere le capacità di problem solving creativo, affiancarli nel miglioramento delle abilità comunicative indispensabili per restaurare il patto di fiducia con i ragazzi: questi gli obiettivi di EducAbility, il grande progetto dedicato alle soft skills per la scuola, nato dalla sinergia di due importanti gruppi marchigiani che, da anni, operano a livello nazionale, il Gruppo Editoriale Eli e Roi Group.

Tre gli appuntamenti appena conclusi del primo ciclo di eventi EducAbility e svoltisi a Bari, Milano e Roma, e in diretta streaming, e che hanno visto, in veste a loro volta di docenti, quattro tra i più autorevoli esperti in Italia nei diversi campi delle scienze umane: il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, Raffaele Ciambrone, professore associato di Didattica e pedagogia speciale dell’Università di Pisa e già Dirigente Tecnico del Miur, Paolo Borzacchiello, autore bestseller ed esperto di intelligenza linguistica, e Stefania Andreoli, Psicologa specializzata in psicoterapia dinamica e in età evolutiva.

«Essere un editore di riferimento nel mondo della scuola vuol dire anche assumersi la responsabilità di rivolgersi ai docenti in modo innovativo. EducAbility nasce dalla consapevolezza del nostro gruppo editoriale che un percorso di formazione sulle competenze non cognitive possa rappresentare uno strumento essenziale per i docenti al fine di affrontare le sfide attuali dell’insegnamento, della didattica e dell’educazione» afferma Michele Casali, amministratore delegato del Gruppo Editoriale Eli, realtà che ha sede a Recanati ed è leader in Italia nel settore dell’editoria scolastica. «I tre convegni con centinaia di docenti e dirigenti ci dicono che la strada è quella giusta e la scuola resta il terreno più fertile per seminare e coltivare nuove idee».

«Roi Group è un ecosistema del sapere – sottolinea Marcello Mancini, fondatore e Ceo del gruppo, che annualmente ospita, all’interno dei suoi eventi, decine tra i più rilevanti esperti globali nel settore del business e della crescita personale. Da oltre 10 anni supportiamo la crescita di organizzazioni, aziende e individui attraverso i brand Performance Strategies, Life Strategies e la casa editrice Roi Edizioni. Per questo, quando Michele Casali, che ho conosciuto proprio all’interno di uno nostri eventi, mi ha lanciato la sfida di mettere la nostra professionalità e i nostri contenuti a disposizione del mondo scuola e di coloro che oggi formano e forniscono strumenti innovativi ai giovani, che saranno i cittadini e leader di domani, non ho esitato ad accettarla. Un progetto che, oggi, vista la grande adesione di pubblico, non è solo una grande soddisfazione dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano e civile. Un contributo a quella missione, che condividiamo con il Gruppo Eli, di lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato».

Una sfida indubbiamente vinta, con tre date che hanno visto in platea oltre mille tra docenti e dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia. Un grande successo, per le due realtà imprenditoriali della provincia di Macerata, che sono già al lavoro sul prossimo ciclo di appuntamenti EducAbility, per continuare a sostenere docenti e dirigenti italiani nel complesso processo di miglioramento del sistema di apprendimento nelle scuole.