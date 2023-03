SAN SEVERINO - Il compatrono della città è ancora ovvi molto venerato. Il sindaco Rosa Piermattei: «In tanti si rivolgono a lui, con la preghiera, per chiedere aiuto»

San Severino ha reso omaggio alla figura di san Pacifico Divini, santo compatrono, dedicandogli un convegno di studi in occasione del terzo centenario della morte e nell’ambito delle iniziative che, avviate nel 2021, intendono celebrare la magnificenza di questo uomo di fede noto, in tutte le Marche, per il suo spirito profetico.

È stata un’iniziativa della provincia picena San Giacomo della Marca frati minori, della biblioteca storico francescana e picena di Falconara, della Pontificia Università Antonianum di Roma e del Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Macerata.

La giornata è stata aperta da padre Giuseppe Giampieri, ministro provinciale dei frati minori, e dal saluto del primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei: «Della nostra città – ha ricordato il sindaco – San Pacifico è il compatrono, ma tra la gente comune spesso è la figura più venerata. E’ a San Pacifico, infatti, che in tanti si rivolgono, con la preghiera, per chiedere aiuto. Come ci ha più volte ricordato nelle sue omelie il nostro cardinale Edoardo Menichelli, San Pacifico non è nato santo ma solo la grazia di Dio, e il suo impegno, lo hanno orientato verso questa strada. In questa direzione dovremo tutti camminare volgendo lo sguardo, anche nei momenti di sofferenza e difficoltà, alla speranza, alla fede e alla carità».

Dal terremoto la chiesa del santuario di San Pacifico è chiusa per inagibilità ma tra gli interventi previsti nel nuovo programma per la ricostruzione delle chiese figura il suo recupero. Una speranza per i tantissimi pellegrini a cui in passato il luogo di fede ha sempre dato accoglienza e benvenuto.

Il convegno di studi sul santo ha registrato anche gli interventi del professor Giuseppe Buffon della Pontificia Università Antonianum, del professor Lorenzo Turchi e della professoressa Caterina Paparello dell’ateneo di Macerata.