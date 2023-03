MACERATA - Questa mattina al teatro Lauro Rossi l'iniziativa promossa dalla Prefettura in collaborazione con Comune, Università e Ufficio scolastico regionale

I licei Scientifico Galilei e Classico-Linguistico Leopardi, gli istituti di istruzione superiore Bonifazi e Bramante, in totale quasi duecento studenti coinvolti, presenti oggi alle celebrazioni per la “Giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera” promosse dalla prefettura di Macerata in collaborazione con Comune, Università e Ufficio scolastico regionale al teatro Lauro Rossi.

«La giornata di oggi – ha esordito il vicesindaco Francesca D’Alessandro – ci permette di coinvolgere le istituzioni ma soprattutto le scuole e i nostri giovani. Più di ogni altra istituzione, la scuola è infatti senza dubbio il luogo deputato al consolidamento delle radici e dei principi comuni che hanno rinsaldato l’unità della nostra nazione».

«È importante che le nuove generazioni non diano per scontato, ma leggano, studino e approfondiscano la Costituzione – ha sottolineato il rettore John McCourt -. Una costituzione molto bella, ricca, che garantisce pari dignità sociali a tutti i cittadini che sono uguali davanti alla legge senza alcuna distinzione. Parole facili da leggere e facili da dire, ma che spesso vengono dimenticate. È per questo che è necessario capirle e tenere sempre a mente il contesto in cui queste parole hanno preso vita».

Si è rivolto direttamente agli studenti e alle studentesse il prefetto Flavio Ferdani: «Siete voi la nostra forza e la speranza che mettete vostro futuro sarà la componente fondamentale del cambiamento del futuro. È infatti la febbre dei giovani che mantiene a temperatura normale la temperatura del mondo».

Roberto Vespasiani, dirigente dell’ufficio scolastico di Macerata, è intervenuto con una piccola parentesi musicale: «Mi piace ricordare oggi come l’inno di Mameli, che ha come titolo originale ‘Il canto degli italiani’, sia davvero un inno vissuto, un inno di fratellanza, che veniva cantato sulle barricate e nelle trincee».

Hanno poi preso la parola i docenti Angelo Ventrone, che ha approfondito il contesto in cui è nata la Costituzione, Natascia Mattucci, con un intervento sul potere delle costituenti, e il professor Stefano Villamena, che ha parlato di scuola e Costituzione.