L'INIZIATIVA del Team Europa del Comune in collaborazione con l’assessorato, Dmo e l’Europe direct Unione Montana Marca di Camerino per illustrare le opportunità del Pnnr. La consigliera Bianchi è entrata a far parte della delegazione nazionale di 25 consiglieri del progetto europeo legato alle governance locali

Fondi europei per investimenti di sviluppo nel settore turismo. Se n’è parlato a Civitanova nel corso di un convegno organizzato dal team Europa del comune nella sala consiliare. L’obiettivo presentare il FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo), bando a fondo perduto e tasso agevolato al settore turistico ricettivo previsto dal Pnrr. L’iniziativa ha visto la collaborazione dell’assessorato al turismo, della Dmo e dell’Europe direct unione montana marca di Camerino, rappresentata da Valentina Secondini, con la partecipazione di Adriano Berrè, esperto in programmazione strategica, programmazione e pianificazione di interventi di sviluppo locale.

All’appuntamento erano presenti i rappresentanti del comparto, da Simone Iualé, presidente Dmo e albergatori maceratesi, Gianni Domizi dell’hotel Solarium, Mariarosa Berdini della Proloco Civitanova, Michela Gattafoni (Dmo), Elisabetta Biagiola (Mareva tour). L’assessore al turismo Manola Gironacci ha ringraziato a nome dell’Amministrazione comunale i presenti. «Voglio rimarcare – ha detto Gironacci – l’importanza di questi incontri quali momenti tecnici utili a capire come entrare nel meccanismo della riqualificazione energetica, antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, edilizia, restauro e risanamento, digitalizzazione. Si tratta di un’opportunità per comprendere i tanti aspetti per un turismo più moderno e accessibile a tutti”.

La consigliera comunale Lavinia Bianchi, di ritorno da Bruxelles in rappresentanza del comune di Civitanova in visita alle istituzioni europee nell’ambito del progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, ha ringraziato Secondini e Berré per la loro disponibilità ad illustrare le tematiche.

La Bianchi infatti è stata invitata dalla commissione europea e selezionata per fare parte della prima delegazione in tutta l’unione composta da 25 consiglieri «È di fondamentale importanza il rapporto diretto tra il comune, l’assessorato al Turismo e l’apparato europeo di riferimento per le politiche locali – ha detto Bianchi – e ringrazio chi mi ha dato fiducia. E’ per me un onore far parte della prima delegazione di 25 amministratori dell’Unione europea del progetto Belc. Sono stati due giorni di confronto e formazione su temi di interesse locale. Alla base del progetto, la consapevolezza che comunicare sui temi dell’UE sia una responsabilità condivisa dalle istituzioni dell’unione e dagli stati membri a tutti i livelli, compreso quello locale. Sono grata al consiglio comunale di essere stata votata come la rappresentate del partenariato tra il nostro comune e la Commissione europea, un contatto diretto con le istituzioni che mi permette di dare risposte concrete ai cittadini e mostrare le opportunità che ci offre l’Unione europea. Le informazioni raccolte saranno condivise con gli altri componenti del team Europa per finalizzare le iniziative che abbiamo già in cantiere. Più Europa a Civitanova, ma sicuramente anche più Civitanova in Europa». La dotazione finanziaria del Fri-Tur è di 780 milioni di euro, con ulteriori 600 milioni di finanziamenti bancari attivati per questa misura.