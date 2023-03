FESTIVAL - Domenica alle 18 a Tolentino prosegue la kermesse organizzata da Teatro Valmisa con il contributo della Regione Marche e in collaborazione con l'Unione Montana dei Monti Azzurri

Archiviato con successo il primo degli appuntamenti del festival “Il Sogno, il Caffè, la Poesia”, organizzato da Teatro Valmisa con il contributo della Regione Marche, in collaborazione con l’Unione Montana dei Monti Azzurri e con il patrocinio dei comuni coinvolti: Ripe San Ginesio, Tolentino, Sarnano e Sant’Angelo in Pontano. Sabato scorso a Ripe San Ginesio, il giornalista e saggista Giorgio Biferali, sollecitato da Elia Castello, ha portato il pubblico alla conoscenza del racconto con protagonista Pasolini “Finchè siamo vivi”.

Molto interessanti le parole di Emanuele Trevi, grande conoscitore del mondo pasoliniano di cui ha tracciato la visione e il quadro storico in cui l’eclettico artista è vissuto. Domenica 19 marzo, il Festival prosegue con la seconda tappa al Politeama di Tolentino dove alle 18 ci sarà lo spettacolo “Dreams”, narrazione teatrale dei sogni, delle speranze e delle motivazioni profonde che hanno spinto donne e uomini nel lasciare i propri luoghi di origine e di intraprendere il viaggio della vita. Dreams nasce come progetto teatrale europeo nell’ambito del Creative Europe ed è stato rappresentato in Spagna, Danimarca e Belgio dopo aver debuttato al Festival Adriatico Mediterraneo nell’estate 2021. Nel volume scenico di un simbolico container, quattro attori condividono con il pubblico i sogni che hanno spinto gli uomini a partire, in un lavoro che parte da storie vere dei migranti di ieri e di oggi.

Il progetto Dreams è una produzione di Teatro Valmisa e ha il patrocinio di Libera. Regia, impianto scenico e costumi sono di Marco Nateri, drammaturgia di Angelo Carbone. Interpretazioni di Ivan Castiglione, Lucia Bendia, Roberto Scorza, Domizia Russo. Consulenza musicale di Alessio Contorni e consulenza video di Mauro Burchiani. Assistenti di produzione Ilaria Alice Ricci e Elia Castello. Il Festival proseguirà sabato 25 marzo a Sarnano, con un Instameet dedicato ai Monti Azzurri in una passeggiata guidata da Orazio Spoto, presidente nazionale dell’associazione Instagramers Italia. Previsto un dj set green ambientale e alle ore 18,00 nella Sala Consiliare lo “Spazio Caffè” propone il tema “Grande è la disinformazione sotto il cielo”. Domenica 26 marzo, l’ultima tappa del Festival porterà al teatro Angeletti di Sant’Angelo in Pontano, che alle ore 18,00 accoglierà lo spettacolo “Who is Me”. Si ricorda che tutti gli ingressi agli eventi sono gratuiti fino ad esaurimento posti. Per informazioni: teatrovalmisa.it, [email protected] , 3356183690.