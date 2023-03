Morta l’imprenditrice Mirella Quadri

CIVITANOVA - Aveva 70 anni e da tempo lottava contro una malattia. Aveva ereditato dal padre Umberto la storica azienda siderurgica che portava avanti con la sorella gemella e il fratello. Il funerale si svolgerà domani alle 10 nella chiesa di San Pietro

Cordoglio a Civitanova per la scomparsa di Mirella Quadri. E’ morta nella notte, da tempo lottava contro una malattia. Aveva 70 anni l’imprenditrice civitanovese e aveva ereditato dal padre Umberto Quadri l’omonima azienda di prodotti siderurgici. Un’azienda longeva che aveva iniziato la sua attività nel 1948 in via Piave con la raccolta e commercializzazione di materiali ferrosi.

Nel 1987 Mirella assieme alla gemella Mariella e al fratello Gabriele erano entrati nella compagine societaria. Mirella era molto conosciuta a Civitanova assieme alla sorella Mariella. Praticamente due gocce d’acqua e una sintonia e simbiosi totale tanto che era possibile incontrarle spesso in giro, sempre insieme. Mirella era molto apprezzata in città, sempre gentile, socievole, affabile e sorridente. Una persona deliziosa e amichevole con tutti. Il funerale si svolgerà domani alle 10 nella chiesa di San Pietro.

(l. b.)