Cantine Fontezoppa porta i vini marchigiani nel mondo e il suo tour è atterrato in questi giorni alle Mauritius, incantevole e tra le più ambite mete turistiche. La presenza dell’azienda civitanovese si è fatta sentire. Fontezoppa è stata protagonista di degustazioni nei più blasonati resort e ristoranti dell’isola, con il clou della visita che si è tradotto in un grande evento di prestigio, organizzato nel noto Le Château De Bel Ombre: una dimora storica incastonata in un paesaggio mozzafiato, location per banchetti di richiamo. Qui, Fontezoppa ha proposto ai turisti che in questi giorni stanno godendosi una vacanza paradisiaca le sue etichette di maggior respiro, ricevendo positivi apprezzamenti.

«È la riprova, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il vino marchigiano ha tanto da dire all’estero – spiega l’amministratore di Cantine Fontezoppa Mosè Ambrosi – Noi continuiamo ad accettare le sfide e siamo atterrati su di un’isola splendida, che però è sempre stata terra di vino francese. Ma anche i marchigiani hanno tanto da raccontare e pensiamo di averlo dimostrato. Il nostro territorio, e soprattutto i nostri prodotti, affascinano e l’esperienza fatta proprio alle Mauritius ci spinge a continuare nella nostra mission: valorizzare i vini autoctoni delle Marche e farli conoscere ad un pubblico sempre più ampio, puntando su qualità e originalità nella presentazione».

Tra i vini più ammirati c’è stato l’A Pois, il Marche Rosato Igt che ha fatto da apripista a tutte le serate Fontezoppa alle Mauritius. Un Pinot Nero che sfida i classici Rosé grazie alla sua freschezza e si candida ad essere bottiglia di spicco dell’estate. Perché «la nostra idea di rosé – ammette del resto Ambrosi – profuma di salsedine ed è fresca e colorata».

Presto, quindi, partiranno le A Pois Charming Nights, che toccheranno alcuni dei ristoranti e locali più importanti dello Stivale. Serate di stile e di brindisi, da vivere, tutte A Pois.

(Articolo promoredazionale)