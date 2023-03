URBISAGLIA - L'incidente è avvenuto intorno alle 14. Il conducente è stato soccorso sul posto e poi trasportato in ospedale

Inizia a sbandare, perde il controllo dell’auto e finisce dentro un fosso a lato della carreggiata: sul posto l’eliambulanza per i soccorsi al conducente della vettura.

E’ successo intorno alle 14 di oggi a Urbisaglia lungo la provinciale 78 tra le frazioni di Maestà e Convento. Per cause al vaglio dei carabinieri della locale stazione e del comando di Loro Piceno, il conducente di una Fiat Punto che stava andando in direzione di Sarnano è stato visto sbandare all’altezza del distributore di benzina che si trova lungo la strada per poi infilarsi dentro un fosso. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri. Il personale dell’emergenza sanitaria ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata su di un prato poco lontano dal punto in cui è avvenuto l’incidente. Dopo i soccorsi sul posto il conducente della vettura è stato caricato sull’elicottero per essere trasportato in ospedale.



(Servizio in aggiornamento)