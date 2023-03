Duecento quintali di legna a fuoco

TREIA - L'incendio in contrada Vallonica

Incendio in contrada Vallonica a Treia, in fiamme circa 200 quintali di legna. Si trovava sotto una tettoia in lamiera. Una volta scattato l’allarme, intorno alle 21,15, immediato l’intervento dei vigili del fuoco con due autobotti e un mini escavatore per l’asportazione all’esterno del materiale stoccato. La squadra sul posto ha spento le fiamme utilizzando schiuma antincendio e messo in sicurezza l’area coinvolta. Indagini in corso per stabilire le cause che hanno originato il rogo.