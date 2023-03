CAMERINO - Via libera dal Comune per la parte urbanistica. Saranno realizzate strutture nel centro sportivo in località Le Calvie e all'ex dipartimento di chimica, attualmente in fase di ristrutturazione

di Monia Orazi

Strutture residenziali per gli atleti al centro sportivo universitario di Camerino e un’aula studio e la sistemazione esterna del verde dell’ex dipartimento di chimica: sono questi i nuovi lavori programmati da Unicam, che hanno avuto il via libera dal Comune per la parte urbanistica, con alcune prescrizioni per renderli conformi al piano regolatore generale. Saranno realizzate strutture residenziali e di servizi nel centro sportivo universitario in località Le Calvie, per un importo di circa un milione di euro ed inoltre è prevista la realizzazione di strutture complementari all’ex dipartimento di chimica, attualmente in fase di ristrutturazione, con un importo previsto dei lavori pari a un milione e 625 mila euro.

Per quanto riguarda gli alloggi il progetto riguarda la realizzazione di strutture residenziali universitarie e di una una struttura adibita agli spazi comuni (bar-consumazione pasti, sala studio e sala giochi) a servizio di tutto l’impianto sportivo “Sabbieti”, in località Le Calvie, per l’ospitalità temporanea di atleti e tecnici nei periodi di allenamento o di competizioni interuniversitarie di livello nazionale ed internazionale per un totale di nuovi 40 posti letto tutti dotati di servizi igienici e cucina e altri locali di servizio. Per l’ex dipartimento di chimica il progetto riguarda la realizzazione di un fabbricato destinato a sala studio per gli studenti universitari nell’area di pertinenza della struttura con demolizione dei fabbricati preesistenti (casamatta e casa del custode) e sistemazione dello spazio aperto prevalentemente a verde con pavimentazioni drenanti.