L'ASSOCIAZIONE ha rinnovato il direttivo

La Federconsumatori Macerata comunica che il direttivo Federconsumatori di Macerata, convocato in data odierna al termine del Congresso provinciale, alla presenza del presidente della Federconsumatori Marche Giancarlo Collina, ha eletto all’unanimità Lorenzo Longo come nuovo Presidente.

La Federconsumatori Macerata ringrazia la presidente uscente Benedetta Piermattei per il lavoro svolto negli ultimi anni alla guida dell’associazione.

Il nuovo direttivo è composto da: Benedetta Piermattei, Lorenzo Longo, Mattia Benfatto, Desirée Rocchi, Cristina Rommozzi, Emanuela Cingolani, Lorella Ciccarelli, Carlo Cesca, Giuseppina Aportone, Andrea Coppari, Romina Maccari, Sandro Pace, Fulvio Ivaldi, Stefano Tordini, Biagio Liberati, Enrica Chiarastella, Carlo Mitoli, Federica Bara, Loredana Guerrieri Angelica Bravi.