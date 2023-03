Abbatte un segnale con l’auto,

si rifiuta di fare l’alcoltest

e dà un pugno al vigile urbano

MACERATA - Arrestato un 35enne, era andato a sbattere in via Capuzi e poi ha aggredito un agente. Oggi la convalida in tribunale: per lui è stato disposto l'obbligo di firma fino alla direttissima. In aula si è scusato per quanto fatto

13 Marzo 2023 - Ore 16:47 - caricamento letture

Si schianta con l’auto, si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest e alla fine dà un pugno ad un agente: arrestato un 35enne. Si tratta di Simone Mariani, ascolano molto noto nella sua città come barman, da qualche tempo domiciliato a Macerata. E’ successo tutto sabato pomeriggio, proprio nel capoluogo. L’uomo era alla guida di una Fiat Punto e stava passando in via Capuzi, vicino all’oratorio Santa Madre di Dio. All’improvviso ha perso il controllo del veicolo e si è andato a schiantare contro un segnale stradale. Sul posto è arrivata la polizia locale per i rilievi. Gli hanno agenti hanno chiesto al 35enne di sottoporsi all’alcoltest, ma lui si è rifiutato. Non solo, ha iniziato a inveire pesantemente contro di loro e alla fine ha colpito con un pugno un agente. A quel punto è scattato l’arresto e per il 35enne il pm ha disposto i domiciliari. Sette invece i giorni di prognosi per l’agente colpito. Stamattina in tribunale a Macerata l’udienza di convalida. Mariani, che deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, si è presentato davanti al giudice Francesca Preziosi, difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi. L’uomo si è scusato per quanto fatto. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 35enne l’obbligo di firma fino al 31 marzo, quando sarà celebrata la direttissima. (redazione CM)

