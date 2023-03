ANNUNCI di Open Job Metis, Agenzia Generali Macerata, Ciodue, Confindustria e Centro per l'impiego di Tolentino

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Openjobmetis promuove in collaborazione con Eddy Ricami Project Srl, ricamificio d’eccellenza nel distretto calzaturiero, un corso di formazione gratuito a scopo assuntivo in apprendistato con l’obiettivo di formare Addetti/e al rammaglio. Il corso, in partenza il 14 novembre 2022, è rivolto a disoccupati o inoccupati, in età d’apprendistato e durerà 5 settimane (200 ore; 50 di teoria e 150 di esercitazione pratica) con orario full time dal lunedì al venerdì e con sede a Piediripa. Le candidature dovranno essere inviate all’email [email protected].

L’agenzia Generali a Macerata cerca due profili da inserire in un percorso di formazione nell’ambito marketing e digitale. Si offre uno stage retribuito di 1.000 euro al mese per 12 mesi, rinnovabili.

L’agenzia cerca anche recruiter con esperienza o studi relativi da inserire nel nostro organico nell’ufficio di ricerca e gestione delle risorse umane. La figura lavorerà in team con il responsabile commerciale e avrà il compito di gestire la ricerca e la gestione del personale.

Per queste due offerte inviare il curriculum vitae alla mail [email protected] all’attenzione di Michele oppure chiamare il numero 392 4739747 per un appuntamento.

***

Ciodue Italia S.p.A., azienda leader a livello nazionale specializzata nel settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Offriamo:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo fino a 1.500 euro mensili per i primi 6 mesi ;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura a [email protected] ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore calzaturiero un/a impiegato amministrativo (cod. annuncio Conf 366). La risorsa, che dovrà interfacciarsi con la proprietà e con i comparti produttivo e commerciale, si occuperà della registrazione in partita doppia, della registrazione di fatture di acquisto/vendita, dell’emissione di documenti di trasporto, della gestione del personale e dei rapporti con i fornitori, i clienti e le banche. Sono richieste precedenti esperienze in ambito contabile amministrativo e una buona conoscenza della lingua inglese. Titoli preferenziali: conoscenza del software Zucchetti; laurea in discipline economiche e/o diploma di Istituto Tecnico Commerciale-Amministrativo. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca anche per azienda settore metalmeccanico un/a carpentiere metallico/a fabbro (cod. annuncio Conf 367). La risorsa, che dovrà interfacciarsi con la produzione e l’ufficio qualità, si occuperà di assemblaggio di componenti di carpenteria metallica pesante. Sono richieste: precedenti esperienze, di almeno due anni, nel settore; conoscenza dei macchinari e degli strumenti di lavorazione; competenze nella lettura dei disegni meccanici e nelle tecniche di saldatura. Titolo preferenziale: Diploma di Istituto Tecnico/Professionale industriale. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore metalmeccanico un/a montatore meccanico (cod. annuncio Conf 368). La risorsa, che dovrà interagire con la squadra di montaggio, si occuperà dell’assemblaggio in cantiere di strutture di carpenteria metallica e di piccole opere edili. L’attività prevede lavori in quota, anche mediante piattaforme elevabili e gru di cantiere. Sono richieste precedenti esperienze nel settore della carpenteria medio-pesante e una buona conoscenza del disegno meccanico. Titoli preferenziali: possesso dell’attestato di formazione specifica per i lavori in quota e del diploma di Istituto Tecnico/Professionale Industriale. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore metalmeccanico un/a addetto/a al trasporto utilizzo gru (cod. annuncio Conf 369). La risorsa, che dovrà interagire con la squadra di montaggio e la produzione, si occuperà principalmente di trasporto, carico e scarico merci e utilizzo di autogru e attrezzature da cantiere. L’attività prevede anche l’assemblaggio in cantiere di strutture di carpenteria metallica e di piccole opere edili; lavori in quota, anche mediante piattaforme elevabili e gru di cantiere. Sono richieste precedenti esperienze nel settore della carpenteria medio-pesante e una buona conoscenza del disegno meccanico. Si richiede patente C+E. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)

***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino

Impresa edile cerca muratori con esperienza. Sede di lavoro: Tolentino e cantieri vari. Rif.: 12563

Azienda manutenzione del verde cerca un giardiniere part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12562

Ristorante cerca un/a cameriere/a e/o un/a aiuto cucina. Sede di lavoro: Sant’Angelo in Pontano. Rif.: 12561

Azienda settore impiantistica cerca: un riparatore/manutentore di caldaie esperto e/o un perito elettrico/elettronico con età max 35 anni anche prima esperienza; un/a segretaria/o amministrativo/a con età max 35 anni. Sede di lavoro: Corridonia. Rif.: 12560

Officina cerca un addetto alle revisioni auto esperto e/o un perito meccanico. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 12559

Bar cerca una barista part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12558

Impresa edile cerca un muratore e un carpentiere entrambi con almeno una minima esperienza nei ruoli. Sede di lavoro: San Ginesio. Rif.: 12557

Impresa edile cerca un escavatorista con almeno minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: Petriolo. Rif.: 12556

Cooperativa Sociale cerca un/a laureato/a in Scienze dell’Educazione. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12555

Centro estetico cerca un’estetista qualificata part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12554

Azienda settore trasporti cerca un autista esperto in possesso di patenti cat. C/E+CQC. Sede di lavoro: tratte nazionali. Rif.: 12553

Hotel/Ristorante cerca un/a cuoco/a, un/a aiuto cuoco/a, camerieri di sala. Sede di lavoro: Cingoli. Rif.: 12551

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo: codice di riferimento, oggetto dell’offerta e autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: [email protected]. Per approfondimenti: 0733.955425 – 0733.955409 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).