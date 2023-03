INDAGINI in corso, è successo lungo i binari a Fontespina tra Civitanova e Porto Potenza. Da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Ritardi fino a tre ore per i convogli

Muore travolto da un treno. La tragedia nella notte lungo la linea ferroviaria tra Civitanova e Porto Potenza, all’altezza di Fontespina, nei pressi del supermercato Si con te A perdere la vita un uomo, non è chiaro ancora se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Della vittima non si sa ancora nulla: impossibile l’identificazione e al momento non sono stati trovati elementi utili per risalire all’identità. Non ci sono denunce di scomparsa nella zona. L’allarme è scattato poco dopo le 2,30 e sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco, polizia ferroviaria e carabinieri. Le indagini sono in corso. Rallentamenti e disagi lungo la tratta, i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali hanno registrato fino a 3 ore e mezzo di ritardo. La situazione è tornata alla normalità dopo le 6,30. Le indagini sono in corso.

(servizio in aggiornamento)