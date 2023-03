TOLENTINO - Il concerto che lo vede protagonista venerdì 10 marzo alle 21,15

Mito della musica degli anni ’80, Sergio Caputo è considerato uno dei musicisti italiani più originali dei nostri tempi. Grande attesa per il concerto, già sold out, al Politeama di Tolentino che lo vede protagonista venerdì 10 marzo alle 21,15. Sergio Caputo, dopo la lunga esperienza americana si esibisce in varie formazioni portando il meglio del suo repertorio al pubblico italiano. In questa occasione è affiancato da Fabiola Torresi al basso e cori e da Alessandro Marzi alla batteria.

Sergio Caputo ha sviluppato uno stile musicale inconfondibile, unendo la canzone italiana allo swing e al jazz con testi ispirati alla poesia moderna. I temi predominanti delle sue canzoni sono il quotidiano, l’amore e le nevrosi metropolitane. Tra i suoi successi più famosi Un sabato italiano, l’astronave che arriva, il Garibaldi innamorato e tanti altri.

Nel 1983 esce il suo primo album Un sabato italiano che lo porta subito al successo e che tutt’ora resta un classico intramontabile. Seguono altri dodici album e varie compilation, poi la partecipazione al Festival di Sanremo, per ben tre volte, negli ultimi anni torna a sonorità jazzistiche e latine. Tra le sue collaborazioni si annoverano nomi come Dizzy Gillespie, Tony Scott, Mel Collins (King Crimson), Tony Bowers (Simply Red), Enrico Rava, Roberto Gatto, Flavio Boltro, Danilo Rea e molti altri. Si trasferisce in California dove vive e lavora per dodici anni a stretto contatto con le sue radici musicali e facendosi conoscere come chitarrista “Smooth Jazz”. Nel marzo 2015 esce il nuovo album di inediti Pop, Jazz and Love interamente in inglese tranne per il singolo “A bazzicare il lungomare”. Il suo mix di pop, jazz e poesia riafferma lo stile inconfondibile che da sempre contraddistingue l’autore. Nel 2017 nasce una collaborazione artistica con Francesco Baccini, col quale pubblica l’album di inediti Chewing gum Blues. Tra le sue molte esibizioni live pubblica l’album Oggetti smarriti, un unplugged con tre brani inediti e altri cult della sua carriera. Nel 2021 esce l’EP Gossip realizzato in formazione di trio, il Sergio Caputo Trio.

La stagione del Politeama prosegue sabato 25 marzo alle 21,15 con Chiara Becchimanzi in Terapia di gruppo (Donna Ridens, cabaret al femminile); domenica 2 aprile alle 18 con Maria Letizia Gorga e Cinzia Pennesi in Monna Lisa Unplugged (Il Teatro); domenica 16 aprile alle 18 con Marco Sollini e Salvatore Barbatano (Master Piano Festival) con Musiche di C. W. Gluck, G. Rossini, F. Liszt e composizioni originali; sabato 6 maggio alle 21,15 con Giorgia Fumo in Vita bassa (Donna Ridens, cabaret al femminile). Continua anche la rassegna AperiCinema in Musical venerdì 17 marzo alle 21 con Mamma Mia!; venerdì 24 marzo alle 21 con Moulin Rouge!; venerdì 31 marzo alle 21 con Grease; venerdì 7 aprile con Jesus Christ Superstar.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online su Live Ticket all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino.