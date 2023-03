CIVITANOVA - La quarta edizione della rassegna è dedicata al tema: “La donna e lo spazio - casa, vita, universo”. Appuntamento alle 17.30 nello spazio multimediale San Francesco della città Alta

Dal 4 marzo, torna nello spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta, la rassegna “Essenze femminili in arte”, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Civitanova Alta in collaborazione con il Comune e l’Azienda teatri con la finalità di dare voce al mondo femminile. La quarta edizione della rassegna è dedicata al tema: “La donna e lo spazio – casa, vita, universo” e si articola in una serie coordinata di eventi di musica, teatro, letteratura, scienza, sport e una mostra collettiva di pittura e scultura, che vede l’esposizione di opere degli artisti Simona Bramati, Judith Mary Offord, Cristina Pallotta, Lara Tosoni e Mirko Amaolo. Tutti gli appuntamenti hanno come comune denominatore di stimolare una riflessione sul tema del ruolo e del valore della donna nella storia, nell’arte e nella società.

L’inaugurazione della mostra è in programma sabato 4 marzo, alle 17.30, con apertura tutti i sabati e le domeniche dalle 17 alle 20, fino al 26 marzo. Ingresso libero. In occasione dell’inaugurazione della rassegna, si svolgerà il concerto “Cadot” con Gloria Foresi accompagnata dal maestro Marco Martellini alla chitarra.

Il programma “Essenze femminili in arte” proseguirà il 5 marzo, alle 17, con “Cicliste per caso”: incontro con Silvia Gottardi e Linda Ronzoni. Cicliste per caso è un progetto che non parla solo di viaggi, ma anche di donne ed empowerment, prendendo come spunto la bicicletta, uno dei simboli per eccellenza dell’emancipazione femminile e l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di incoraggiare le donne a viaggiare, essere autonome e intraprendenti, in collaborazione con l’Azienda teatri. Domenica 12 marzo, alle 21.15, al teatro Annibal Caro sarà la volta di Arianna Porcelli Safonov in “Consigli di bellezza per periferie”. Il 18 marzo, alle 21.15, al teatro Annibal Caro andrà in scena “Le scemette” con “Sketch in the city” direttamente da Zelig, in collaborazione sempre con Azienda teatri.

Sabato 25 marzo, alle 21.15, Ottavia Orticelli presenta “Una casa di donne di Dacia Maraini“. Per la chiusura della rassegna, il 26 marzo, alle 18, in programma “Artemis – onoriamo Margherita Hack” in un incontro con Molisella Lattanzi, astronoma italiana, su Artemide-Luna, la nuova missione per il ritorno sulla Luna.